شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں انتظامیہ نے ای-شرم اسکیم کے تحت رجسٹریشن کے عمل کو سو فیصد مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے۔

جوائنٹ ڈائریکٹر پلاننگ امتیاز احمد نے میڈیا کو لیبر ڈیپارٹمنٹ، دیگر متعلقہ محکموں کی جانب سے ایک ماہ میں 1.29 لاکھ نان رجسٹرڈ ورکروں کو رجسٹر کیا ہے جن کو ای شرم اسکیم کے تحت فائدہ ملے گا۔

قابل ذکر ہے کہ ای-شرم اسکیم، تمام قسم کے نان رجسٹرڈ مزدوروں کو متعدد فوائد فراہم کرنے کے ساتھ انہیں ایک سماجی تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ پورٹل میں رجسٹریشن کرنے کی عمر کی حد 16 سے 59 سال تک کی ہے اور اس میں رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت کیا جاتا ہے۔



جوائنٹ ڈائریکٹر نے کہا کہ حکومت کی طرف سے شروع کئے گئے ای-شرم پورٹل کا مقصد تمام غیر منظم شعبے کے ورکروں کے لیے سماجی تحفظ کی مختلف اسکیموں کو بہتر طریقے سے انجام دینے میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ جس سے نان رجسٹرڈ ورکروں کی شناخت میں مدد ملے گی اور یہ فوائد کو یقینی بنانے کی طرف ایک انتہائی ضروری قدم ہوگا۔

