Tripura High Court On Biplab Deb تریپورہ ہائی کورٹ نے بپلب دیب کے گھر پر حملے کا ازخود نوٹس لیا

Assam Missing Woman in Pak Jail آسام سے لاپتہ خاتون کے پاکستان میں ہونے کا سراغ ملا

Illegal Bulldozer Action in Assam گوہاٹی ہائی کورٹ کی آسام حکومت کو ہدایت، غیرقانونی بلڈوزر کارروائی سے متاثر افراد کو مناسب معاوضہ بھی دیں

Clash Between Two Factions of Mosque آسام میں مسجد کمیٹی کے دو گروپوں میں تصادم، ایک ہلاک، متعدد زخمی