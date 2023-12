امراؤتی: ریاستی حکومت اور سی آئی ڈی کی جانب سے مارگ درسی چٹ فنڈ کے اثاثوں کو ضبط کرکے مالی وسائل کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کو پیر کے دن بڑا جھٹکا لگا۔ ایک بار پھر مارگ درسی کی حق میں فیصلہ ہوا ہے۔ گنٹور پی ڈی جے (چیف ڈسٹرکٹ جج) عدالت نے 1,050 کروڑ روپے کے اثاثوں کی عبوری اٹیچمنٹ کو حتمی شکل دینے کی سی آئی ڈی کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ سی آئی ڈی نے ایڈیشنل ڈی جی (مجاز اتھارٹی) کی جانب سے دائر درخواستوں کو خارج کردیا۔ سی آئی ڈی نے نتیجہ اخذ کیا کہ سی آئی ڈی یہ ثابت نہیں کر سکی کہ مارگ درسی صارفین کو قیمت ادائیگی کرنے میں ناکام رہی ہے۔ کورٹ نے کہا کہ 1,050 کروڑ روپے کی رقم کو ضبط کرنے کے لیے، ریاستی حکومت نے جو فیصلہ کیا جو کہ 29 مئی کو جاری کردہ GO 104، 15 جون کو جاری کردہ GO 116 اور اس سال 27 جولائی کو جاری کردہ GO 134 کے مطابق ہے، درست نہیں ہے۔