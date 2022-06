اننت ناگ: رواں برس میں ریکارڈ تعداد میں سیاحوں نے وادی کشمیر کا رخ کیا۔ کشمیر میں ان دنوں بیروں ریاست کے سیاح پرکشش نظاروں سے لطف انداز ہو رہے ہیں۔ اس سال سرینگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے Srinagar International Airport پر کثیر تعداد میں مسافروں پہنچ رہے ہیں Tourists are arriving in large numbers in Kashmir Valley۔

سرینگر ہوائی اڈے پر اس بار روزانہ سو سے زیادہ پراوزیں اڑان بھرتی ہیں۔ وہیں سرینگر جموں قومی شاہرہ سے بھی سیاح وادی کا رخ کر رہے ہیں۔ سیاحوں کی کثرت سے آمد کی وجہ سے ان دنوں سری نگر، گلمرگ، پہلگام اور دیگر سیاحتی مقامات کے ہوٹلوں، گیسٹ ہاؤس اور ہاؤس بوٹس میں کمرے ملنا مشکل ہو رہا ہے اور بیشتر ہوٹل جون کے ماہ میں پہلے سے ہی بُک ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق جون کے ماہ میں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ سیاح کشمیر پہنچے ہیں۔ سیاحوں کے ساتھ ساتھ ان دنوں مقامی سیاح اور اسکولی بچے بھی سیرو تفریح کے لیے وادی کے صحت افزا مقامات کا رخ کرتے ہیں۔

وادی کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام اچھہ بل میں مقامی و غیر مقامی سیاحوں کی آمد میں کافی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سیاحوں کی آمد سے سیاحت سے جڑے افراد اس برس اچھے سیاحتی سیزن کی امید ظاہرکر رہے ہیں۔ کشمیر کی ریڑ کی ہڈی کہلانے والا شعبہ ٹورازم گذشتہ دو برسوں سے کووڈ کی نظر رہا، جس سے اس شعبہ سے وابستہ افراد کو کئی طرح کے مشکلات سے دوچار ہونا پڑا لیکن اس برس سیاحتی سیزن میں نمایاں اضافہ سے مقامی لوگ خوش نظر آرہے ہیں۔

