اننت ناگ: حکومت کی جانب سے طبی ڈھانچہ کو مستحکم کرنے کے لئے ہر سطح پر کوششیں کی جا رہی ہیں، شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دور دراز دیہی علاقوں میں بھی طبی سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ لیکن کئی دور دراز علاقے ایسے بھی ہیں جہاں طبی مراکز عدم توجہی کے شکار ہیں۔ ایسی ہی ایک مثال ضلع اننت ناگ کے دور دراز علاقہ ہاپت ناڑ کی بھی ہے۔ ہاپتناڑ علاقہ میں ایک پبلک ہیلتھ سینٹر موجود ہے لیکن طبی مرکز میں ضروری سہولیات کی عدم دستیابی سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔

پی ایچ سی ہاپتناڑ بنیادی سہولیات سے محروم، مریضوں کو مشکلات کا سامنا

سنہ 2008 میں یہاں ایک پی ایچ سی قائم کیا گیا تھا جسے سنہ 2018 میں فعال بنایا گیا۔ علاقے میں طبی مرکز کے قیام سے لوگوں نے راحت کی سانس لی اور سرکار کے اس اقدام کی سراہنا بھی کی تاہم ہیلتھ سنٹر کے لیے اراضی فراہم کرنے والے مقامی باشندے اور محکمہ صحت کے مابین تنازعہ کے باعث لوگ پوری طرح ہیلتھ سنٹر کے فائدے سے محروم ہے۔ اراضی فراہم کرنے والے شخص کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے سرکاری نوکری کے عوض اراضی فراہم کی تاہم انہیں نہ نوکری دی گئی اور نہ ہی برسوں سے کوئی معاوضہ فراہم کیا گیا جس کے بعد انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔

پی ایچ سی میں ایکسرے، ای سی جی اور تشخیصی مراکز سمیت دیگر کئی سہولیات موجود نہیں ہیں۔ وہیں ہسپتال کو سہ پہر چار بجے بند کیا جاتا ہے جس کے بعد لوگ ایمرجنسی کی صورت میں مریضوں خاص کر درد زہ میں مبتلا خواتین کو سب ضلع یا ضلع ہسپتال منتقل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پی ایچ سی کے قیام سے قبل بھی لوگوں کو معمولی طبی معائنہ کے لیے سب ضلع ہسپتال سیر یا ڈسٹرکٹ ہسپتال اننت ناگ کا رخ کرنا پڑتا تھا۔

ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے مقامی باشندوں نے بتایا کہ پی ایچ سی پر محکمہ صحت اور ہسپتال کو اراضی فراہم کرنے والے شخص کے مابین تنازعہ کے باعث معاملہ کورٹ میں زیر سماعت ہے یہی وجہ ہے کہ ہسپتال پوری طرح فعال نہیں اور دیگر زیر تعمیر عمارتوں کا کام بیچ میں ہی بند کر دیا گیا۔ ہسپتال عملہ کے ایک افسر کا کہنا ہے انہیں ہسپتال کھولنے اور بند کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ اراضی مالک نے ہسپتال پر اپنا تالا چڑھایا ہے، اسلئے انہیں ہسپتال کھولنے اور بند کرنے کے لیے ان کا انتظار کرنا پڑتا ہے جس کے سبب مریضوں سمیت ہسپتال عملہ کو بھی کافی دقتیں پیش آ رہی ہیں۔

سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہاپتناڑ پی ایچ سی علاقہ کے 8 گاؤں پر مشتمل تقریباً سات ہزار لوگوں کی طبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ لیکن ہسپتال میں ضروری سہولیات کی عدم موجودگی کے سبب مریضوں کو آج بھی دوسرے ہسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ دوسری جانب ہسپتال کے احاطہ کی ابھی تک دیوار بندی نہیں کی گئی ہے اور ہسپتال کی کئی زیر تعمیر عمارتوں کا کام بھی ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے جس کے سبب ہسپتال کا احاطہ آوارہ مویشیوں اور کتوں کی آماجگاہ بن گیا ہے۔

مقامی باشندوں نے حکام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملہ پر سنجیدگی سے غور کیا جائے اور ہسپتال میں ہر طرح کی سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لئے اراضی فراہم کرنے والے شخص کے ساتھ تنازعہ کو ختم کیا جائے، تاکہ انہیں مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔