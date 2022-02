جموں و کشمیر روڈ ٹرانسپوریٹ کارپوریشن ان دنوں نقصان میں چل رہا ہے، جسے دوبارہ اپنے پیر پر کھڑا کرنے کے لئے سرکار کی جانب سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ۔جس کے تحت گرمائی دارالحکومت سرینگر کے بعد دیگر اضلاع میں جدید سہولیات سے لیس نئی بس سروس شروع کی گئیں ہیں Launch of modern bus service towards JKSRTC۔

اننت ناگ میں 25 بسیں چلائی جارہی ہیں۔ جو اننت ناگ کے دور دراز علاقوں سمیت دیگر اضلاع کے لئے رواں دواں ہیں، وہیں حال ہی میں بمنہ سرینگر سے اننت ناگ کے لئے اضافی بس سروس بھی شروع کی گئی ہے۔ ایس آر ٹی سی کی جانب اجمیر شریف جانے کے خواہش مند افراد کے لئے سستے پیکیج کی سہولت بھی دستیاب رکھی گئی ہے۔

ایس آر ٹی سی کی طرف سے جدید بس سروس کی شروعات

ایس آر ٹی سی کی نئی بس سروس کے لئے با ضابطہ طور اوقات مقرر کی گئی ہیں۔ یہ بس سروس اپنے مقررہ وقت پر منزل کی جانب روانہ ہوتی ہیں، جس سے مسافروں کے جیب پر کم خرچ آتا ہے اور وقت بھی بچ رہا ہے۔

بس کو کئی طرح کے جدید آلات سے لیس کیا گیا ہے، ٹربو انجن پر چلنے والی بس میں پاور اسٹیئرنگ، پاور بریک، سی سی ٹی وی کیمرے، لاوڈ اسپیکر و دیگر آلات سمیت سبھی سیٹ پر ایمرجنسی سُوچ نصب کئے گئے ہیں Launch of bus service equipped with modern equipment by SRTC۔

اب دیکھنا ہے کہ جموں و کشمیر روڈ ٹرانسپوریٹ کارپوریشن کی جانب سے چلائے جا رہے بس سروس سے عوام کو کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔