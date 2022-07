جموں و کشمیر کے ویری ناگ علاقے میں آتشزدگی کے واقعے میں دارالعلوم اشاعت العلوم کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ دراصل حالن علاقے میں قائم دارالعلوم اشاعت العلوم میں اچانک آگ نمودار ہوئی۔ مقامی لوگوں نے محکمہ فائر سروس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ گاڑیاں موقع کے لئے روانہ ہوئیں، تاہم ویری ناگ میں سڑک کے کنارے غیر ضروری پارکنگ کی وجہ سے فائر بریگیڈ گاڑی کچھ دیر کے لئے جام میں پھنس گئی اور جب گاڑی موقع پر پہنچی، تب تک بلڈنگ مکمّل طور پر خاکستر ہو چکی تھی۔Darul Uloom Gutted in Fire Incident

آتشزدگی کے واقعے میں دارالعلوم کی عمارت خاکستر

آگ کی اس واردات میں عمارت مکمل طور پر خاکستر ہو گئی ہے، جس کے باعث مدرسہ میں زیر تعلیم سینکڑوں بچے کھلے آسمان تلے آگئے ہیں۔ محکمہ فائر سروس کے انچارج کا کہنا ہے کہ ویری ناگ مارکیٹ میں غیر ضروری پارکنگ کی وجہ سے ٹریفک جام رہتا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں گاڑیوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔Fire breaks out in Darul Uloom at Verinag

واضح رہے کہ ویری ناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کپرن ویری ناگ سڑک پر پارکنگ الاٹ کی ہے لیکن گاڑیاں اسٹینڈ کے بجائے سڑک پر دن بھر کھڑی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جام کا مسئلہ رہتا ہے۔ وہیں پارکنگ کو میونسپل کمیٹی کی جانب سے بھی این او سی جاری کردیا گیا ہے۔ عوامی حلقوں نے سڑک کے کنارے پارکنگ کے نام پر اتھارٹی پر سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے ۔لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر اتھارٹی کے پاس بس اسٹینڈ موجود ہے تو سڑک پر گاڑیوں کو کیوں پارک کیا جاتا ہے؟۔Fire breaks out in Darul Uloom at Verinag