عشمقام: ڈی ڈی سی چیئرمین اننت ناگ محمد یوسف گورسی نے آج جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے لکڑی پورہ عشمقام علاقے میں دو بور کنویں کی کھدائی کے کام کا افتتاح کیا۔Construction Of Borewells In Aishmuqam

میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی ڈی سی چیئرمین محمد یوسف گورسی نے کہا ہے کہ بور ویل کی کھدائی کیپیکس بجٹ کے تحت کی جائے گی اور یہ پانچ ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ بور ویل کو مکمل طور پر فعال ہونے کے بعد علاقہ کے لوگ پینے کے پانی کی عدم دستیابی دور ہو جائے گی۔

عشمقام میں بورویل تعمیر کا کام شروع

انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کے مسائل سے پوری طرح آگاہ ہے اور حکومت کشمیر کے لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے۔

گورسی نے کہا کہ اننت ناگ ضلع کے دیہی اور دوردراز علاقوں کے لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی مناسب سہولیات سمیت بہتر بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ڈی ڈی سی چیئرمین نے بعد میں نوجوانوں میں کرکٹ کیٹ تقسیم کیے اور انہیں برے کاموں سے باز رہنے کی اپیل کی۔Cricket kits Distributed in Aishmuqam

انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تاکہ وہ سماج میں پھیلی بری کاموں سے باز رہے۔