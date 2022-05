بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے یونین ٹیریٹری جموں و کشمیر کے نائب صدر صوفی محمد یوسف نے حد بندی کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ’’انصاف اور حقیقت پر مبنی حد بندی کمیشن کی حتمی رپورٹ سے جموں و کشمیر کے کچھ سیاستدانوں کی دکانیں بند ہونے کا خطرہ ہے۔‘‘ ان باتوں کا اظہار بی جے پی لیڈر نے جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں پارٹی کی جانب سے غیر مقامی مستحق افراد میں فوڈ کٹس تقسیم کرنے کے بعد میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔ BJP Leader on Delimitation Report

کچھ سیاستدانوں کی دکانیں بند ہونے کا خطرہ: بی جے پی لیڈر

صوفی یوسف کے مطابق ’’حد بندی کمیشن نے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق صحیح رپورٹ تشکیل دی ہے اور کشمیری عوام نے اس رپورٹ کا خیرمقدم کیا ہے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ’’حد بندی کمیشن کی حتمی رپورٹ یکسانیت اور سچائی پر مبنی ہے۔‘‘ میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گی۔ Sofi Yousuf on Delimitation Report

اس سے قبل بی جے پی کی جانب سے ضلع اننت ناگ کے بوٹینگو علاقے میں قیام پزیر غیر مقامی باشندوں کو فوڈ کٹس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ایک مختصر تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں بی جے پی، اننت ناگ یونٹ، سے وابستہ کارکنان و لیڈران نے شرکت کی۔ BJP Distributes Food Kits Among Non Locals in Anantnag

یہ بھی پڑھیں: Mehbooba Mufti on Delimitation Commission Report: محبوبہ مفتی نے حد بندی کمیشن رپورٹ کی مذمت کی

قابل ذکر ہے کہ حد بندی کمیشن نے حتمی رپورٹ میں صوبہ جموں میں 6 جب کہ وادی کشمیر میں ایک اسمبلی نشست کے اضافہ کی تجویز کے علاوہ اسمبلی و پارلیمانی حلقوں میں کافی پھیر بدل کیا ہے۔ بی جے پی کے بغیر جموں و کشمیر کی سبھی سیاسی جماعتوں نے حد بندی کمیشن رپورٹ کی مخالف کی ہے۔ Jammu and Kashmir Delimitation Report

مزید پڑھیں: Rajni Patil on Delimitation Commission Report: 'حد بندی کمیشن نے منصفانہ رپورٹ تیار نہیں کیا'