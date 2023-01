کراچی: اوپنر ڈیون کونوے (122) کی سنچری کی بدولت نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن پیر کو چھ وکٹوں کے نقصان پر 309 رن بنائے۔Pakistan Vs New Zealand



کونوے نے ٹام لیتھم (71) کے ساتھ پہلی وکٹ کے لیے 134 رنز جوڑے، جبکہ کین ولیمسن (36) کے ساتھ دوسری وکٹ کے لیے 100 رنز کی شراکت کی۔ نیوزی لینڈ نے ٹاپ آرڈر کی شاندار کارکردگی کی بدولت چائے کے وقت تک صرف ایک وکٹ پر 226 رنز بنائے تھے لیکن پاکستان نے دن کے آخری سیشن میں شاندار واپسی کرتے ہوئے پانچ وکٹیں حاصل کیں۔Pakistan Vs New Zealand



نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد دن کا تیز آغاز کیا۔ پہلے ٹیسٹ میں سنچری بنانے والے لیتھم نے 100 گیندوں میں نو چوکوں کی مدد سے 71 رنز بنائے، انہوں نے یہاں نصف سنچری اسکور کی۔ لیتھم کے آؤٹ ہونے کے بعد کونوے نے بین الاقوامی کرکٹ میں 2023 کی پہلی سنچری اسکور کرتے ہوئے 122 رنز بنائے۔ کانوے نے 191 گیندوں کی اپنی اننگز میں 16 چوکے اور ایک چھکا لگایا۔



کانوے اور ولیمسن لنچ کے بعد اپنی سنچری شراکت قائم کر رہے تھے لیکن آغا سلمان (55/3) نے کونوے کو آؤٹ کر کے پاکستان کو راحت پہنچائی۔ اس کے بعد نسیم شاہ نے ولیمسن کو وکٹ کیپر سرفراز احمد کو آؤٹ سوئنگ کروایا، جب کہ سلمان نے ہنری نکولس اور ڈیرل مچل کو آؤٹ کیا۔





ابرار احمد کے ہاتھوں مائیکل بریسویل کے آؤٹ ہونے کے بعد ٹام بلنڈل اور ایش سوڈھی نے نیوزی لینڈ کی اننگز کو سنبھالا۔ دن کا کھیل ختم ہونے تک بلنڈل نے 30 جبکہ سودھی نے 11 رنز بنائے اور دونوں کے درمیان ساتویں وکٹ کی شراکت 30 رنز تک پہنچ گئی۔



