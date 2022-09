ٹیم انڈیا کے اسٹار بلے باز ویرات کوہلی نے اپنے بین الاقوامی کیریئر کی 71ویں سنچری اسکور کی ہے۔ کوہلی کی اس شاندار سنچری کی بدولت بھارت نے افغانستان کو 213 رنز کا ہدف دیا ہے۔Kohli slams 71st international ton after more than 3 years

ہندوستانی اننگز کی خاص بات ویراٹ کوہلی کی شاندار سنچری تھی۔ کوہلی نے 83 اننگز کے طویل انتظار کے بعد سنچری بنائی ہے۔ اس سے قبل ان کی آخری سنچری نومبر 2019 میں بنگلہ دیش کے خلاف لگائی تھی۔ کوہلی نے 61 گیندوں پر ناقابل شکست 122 رنز بنائے جس میں 12 چوکے اور چھ چھکے شامل تھے۔ ہندوستان کی جانب سے کپتان کے ایل راہول نے بھی 62 رنز کی اننگز کھیلی۔

کوہلی نے 53 گیندوں میں اپنی سنچری مکمل کی۔ کوہلی کا سنچری بنانے کا انداز بھی بہت اچھا تھا۔ انہوں نے فرید ملک کی گیند کو ڈیپ مڈ وکٹ پر چھ رنز پر بھیج کر سنچری مکمل کی۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ کوہلی کے ٹی 20 انٹرنیشنل کیریئر کی پہلی سنچری تھی۔

کوہلی نے تقریباً تین سال بعد اپنی سنچری مکمل کی ہے۔ اس سے قبل ان کی آخری سنچری نومبر 2019 میں بنگلہ دیش کے خلاف آئی تھی جہاں انہوں نے کولکتہ میں سنچری بنائی تھی۔ اب کوہلی نے اپنی 71ویں سنچری بنا کر رکی پونٹنگ کی برابری کر لی ہے۔ کوہلی افغانستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میں سنچری بنانے والے پہلے بلے باز بن گئے ہیں۔ اس سے قبل لیوک رائٹ نے اس ٹیم کے خلاف 99 رنز بنائے تھے۔