سڈنی: ہندوستانی آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا نے منگل کو "کھیل جذبے" کی بحث کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا کہ اگر وہ گیند پھینکنے سے پہلے کریز سے باہر نکل جاتے ہیں تو انہیں بھی رن آؤٹ ہونا چاہئے۔Hardik Pandya on Non Strikers Run Out

ہندوستان اور انگلینڈ کے درمیان خواتین کی ون ڈے سیریز کے بعد سے نان اسٹرائیکر کو رن آؤٹ کرنے کی بحث زور پکڑ گئی ہے۔ تیسرے ون ڈے میں، جب انگلینڈ 153/9 پر 170 رنز کا تعاقب کر رہا تھا، ہندوستانی آل راؤنڈر دیپتی شرما نے انگلینڈ کے بلے باز چارلی ڈین کو نان اسٹرائیکر اینڈ پر رن ​​آؤٹ کیا۔ اس رن آؤٹ کی وجہ سے انگلینڈ میچ 16 رنز سے ہار گیا۔Hardik Pandya on Non Strikers Run Out

ہاردک نے آئی سی سی ریویو پوڈ کاسٹ پر کہاکہ "ہمیں اس کے بارے میں ہنگامہ کرنا بند کرنا ہوگا۔ یہ ایک اصول ہے۔ مجھے اسپورٹس مین شپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس اصول کو ہٹا دیں۔

انہوں نے کہا کہ مجھے ذاتی طور پر اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میں کریز سے باہر نکلتا ہوں تو کوئی اور مجھے رن آؤٹ کرے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس میں میری غلطی ہوگی گیند باز کی نہیں۔ سیدھے الفاظ میں وہ قواعد کو اپنے مفاد میں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔

واضح رہے کہ مارچ 2022 میں میریلیبون کرکٹ کلب (ایم سی سی) جو کہ بین الاقوامی کرکٹ کے قوانین مرتب کرتا ہے، نے نان اسٹرائیکر کو غیر منصفانہ کھیل سے رن آؤٹ کرنے کے اصول کو ہٹا کر اسے رن آؤٹ کے زمرے میں ڈال دیا تھا۔

ہندوستان کے تجربہ کار آف اسپنر روی چندرن اشون بھی طویل عرصے سے نان اسٹرائیکر کے کریز سے باہر نکلنے کے حامی رہے ہیں۔ انہوں نے اسی طرح راجستھان رائلز کے بلے باز جوس بٹلر کو انڈین پریمیئر لیگ کے ایک میچ کے دوران 2019 میں پنجاب کنگز کے لیے کھیلتے ہوئے آؤٹ کیا تھا۔

یواین آئی۔