سان فرانسسکو: عالمی شہرت یافتہ خاتون ٹینس کھلاڑی سیرینا نے منگل کو یہاں اپنی سرمایہ کاری کمپنی سیرینا وینچرز کے لئے ایک پروموشن کے دوران کہا کہ میں نے ریٹائرمنٹ نہیں لیاہے۔ میرے واپس آنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ آپ آ کر میرا گھر دیکھ سکتے ہیں، وہاں ایک کورٹ بھی ہے۔Serena Williams Hints She Will Make Return To Tennis Court Soon

سیرینا نے ٹینس کورٹ میں واپسی کا اشارہ دیا

خاص طور پر، 41 سالہ سیرینا نے اگست میں جاری کردہ ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ ٹینس سے باہر پروان چڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ 29 اگست سے شروع ہونے والا 2022 یو ایس اوپن ان کے کیریئر کا آخری ٹورنامنٹ ہوگا، حالانکہ ٹورنامنٹ کے تیسرے راؤنڈ میں باہر ہونے سے قبل ہر میچ میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔

امریکہ سے تعلق رکھنے والی 23 بار کی گرینڈ سلیم چمپئن نے کہا کہ ڈومیسٹک ٹورنامنٹ کے بعد اگلے مقابلے کی تیاری نہ کرنا انہیں فطری محسوس نہیں ہوا۔

سیرینا نے کہاکہ میں نے ابھی تک حقیقت میں ریٹائرمنٹ کے بارے میں نہیں سوچا ہے۔ میں (یو ایس اوپن کے) دوسرے دن اٹھی اور کورٹ پر گئی، مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنی زندگی میں پہلی بار کسی مقابلے کے لیے نہیں کھیل رہی ہوں اور یہ حقیقت میں عجیب لگ رہا ہے۔

انہوں نے کہاکہ یہ میری باقی زندگی کے پہلے دن کی طرح تھا۔ میں اس سے لطف اندوز ہو رہی ہوں، لیکن میں اب بھی توازن تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔Serena Williams Hints She Will Make Return To Tennis Court Soon