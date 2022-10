میلبورن:33 سالہ پاکستانی کرکٹر بیٹنگ پریکٹس کے لئے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے جب محمد نواز کے بلے سے نکلی گیند ان کے سر پر لگی۔ چوٹ لگنے کے بعد مسعود زمین پر گر گئے اورمیدان پر موجود ڈاکٹروں نے ان کی جانچ کی ۔ تاہم مسعود میدان سے باہر چلے گئے اور انہیں مزید جانچ کےلئے اسپتال لے جایا گیا۔Pakistani Cricketer Shan Masood Taken To Hospital After Ball Stuck On His Head

شان مسعود کو سر پر چوٹ لگنے پر اسپتال لے جایا گیا

مسعود سر میں چوٹ کی وجہ سے اتوار کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کھیلے جانے والے میچ سے باہر ہوسکتے ہیں ۔بائیں ہاتھ کے بلے باز کو حال ہی میں پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ میں شامل کیا گیا تھا اور انہوں نے گزشتہ ایک ماہ میں اس فارمیٹ میں ٹیم کے تمام 12 میچز کھیلے ہیں۔

اگر مسعود ٹیم انڈیا کے خلاف میدان میں نہیں اترتے ہیں تو پاکستان فخر زمان کو الیون میں جگہ دے سکتا ہے۔ فخرزمان کو حال ہی میں عثمان قادر کی جگہ 15 رکنی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔

وہ گھٹنے کی انجری سے نجات حاصل کرکے ٹیم میں واپس آئے اور بدھ کو افغانستان کے خلاف پاکستان کے وارم اپ میچ کے دوران برسبین میں ان کا فٹنس ٹیسٹ بھی ہوا تھا۔