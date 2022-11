دوحہ:فرانس کے کلب پیرس سینٹ جرمین کے لئے کھیلنے والے ارجنٹائن کے 35سالہ سپر اسٹار کے کیریئر کا یہ آخری ورلڈ کپ ہوگا جس میں وہ جنوبی امریکی ملک کو تیسری مرتبہ چمپیئن بنوانے کے لئے میدان میں اتریں گے۔Lionel Messi Says England,France And Brazil Favourite To Win

دو مرتبہ کی چیمپیئن ارجنٹائن نے 1986 کے بعد سے عالمی کپ نہیں جیتا اور اس مرتبہ بھی ٹرافی جیتنے کے لئے ارجنٹائن کی نگاہیں میسی پر مرکوز ہوں گی۔

میسی نے ارجنٹائن سمیت انگلینڈ، فرانس اور برازیل کی ٹیموں کو فیورٹ قرار دیا

انہوں نے ارجنٹائن کو بھی عالمی کپ کا بڑا دعویدار قرار دیا اور کہا کہ اگر آپ مجھے سے ورلڈ کپ کے مضبوط امیدواروں کا پوچھیں گے تو میں ارجنٹائن کے ساتھ فرانس، برازیل اور انگلینڈ کو دیگر ٹیموں سے زیادہ مضبوط اور ٹائٹل کا بڑا دعویدار تصور کرتا ہوں۔عالمی کپ ایک مشکل اور پیچیدہ ٹورنامنٹ ہے جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔

کوپا امریکہ چیمپیئن ارجنٹائن کی ٹیم گزشتہ 35 میچوں سے ناقابل شکست ہے اور یہی وجہ ہے کہ دیگر ٹیموں کے ساتھ ساتھ جنوبی امریکی ملک کو بھی دیگر ٹیموں کے لئے خطرہ تصورکیا جا رہا ہے۔

متعدد بار بیلن ڈی اور جیتنے والے سپر اسٹار نے کہا کہ ہم بہت پرعزم ہیں اور ہماری ٹیم ورلڈ کپ جیتنے کی شدید خواہشمند ہے، فی الحال ہم بہترین انداز میں ورلڈ کے آغاز نظریں مرکوز کئے ہوئے ہیں۔

میسی کی عمدہ کارکردگی کی بدولت ارجنٹائن نے 2014 کے ورلڈ کپ کا فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل کیا تھا لیکن فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد انہیں جرمنی کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی۔

فیفا ورلڈ کپ 2022 میں ارجنٹائن کی ٹیم گروپ سی میں ہے۔ اسے سعودی عرب کے ساتھ ساتھ پولینڈ اور میکسیکو کا بھی چیلنج درپیش ہے۔