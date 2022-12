بھونیشور:ہاکی انڈیا نے یہاں ایک ریلیز میں کہا کہ کلینگا اسٹیڈیم میں مین پچ کے ساتھ ساتھ پریکٹس پچ کو دوبارہ بچھایا گیا ہے، جبکہ بین الاقوامی ہاکی فیڈریشن (ایف آئی ایچ) کی طرف سے تصدیق شدہ بالکل نئی پچز رورکیلا میں بچھائی گئی ہیں۔Hockey India Make New Pitches For The Hockey World Cup

مردوں کا ورلڈ کپ 2023 اس انتہائی باوقار ایونٹ کا 15 واں ایڈیشن ہوگا۔ ٹورنامنٹ کے تمام میچ رورکیلا کے نئے تعمیر شدہ برسا منڈا ہاکی اسٹیڈیم اور بھونیشور کے مشہور کلنگا ہاکی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔

اگلے سال 13 سے 29 جنوری تک ہونے والے اس پروقار ایونٹ میں ہندوستان سمیت پوری دنیا سے ٹاپ 16 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ ٹورنامنٹ کے لیے 16 ٹیموں کو چار پولز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہندوستان پول ڈی میں انگلینڈ، اسپین اور ویلز کے ساتھ ہے۔

ہاکی انڈیا کے صدر ڈاکٹر دلیپ ٹرکی نے کہاکہ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ ایف آئی ایچ کی طرف سے تصدیق شدہ تمام نئی پچیں استعمال کے لیے تیار ہیں۔ کلنگا ہاکی اسٹیڈیم اور برسا منڈا ہاکی اسٹیڈیم دونوں حصہ لینے والی ٹیموں اور تماشائیوں کے لیے عالمی معیار کی سہولیات فراہم کریں گے۔ ہم اوڈیشہ کی ریاستی حکومت کے شکر گزار ہیں، جس نے اس بات کو یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ورلڈ کپ کا یہ ایڈیشن سب کے لیے یادگار ہو۔خیال ر ہے کہ ہندوستان پہلے ہی 2010 اور 2018 میں مردوں کے ہاکی ورلڈ کپ کی میزبانی کر چکا ہے۔

یواین اائی۔