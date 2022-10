حیدرآباد: تلنگانہ کے بیگم پیٹ سے تعلق رکھنے والے سید محبوب علی نے ہمیشہ کھیلوں میں اپنا کیریئر بنانے کا خواب دیکھا۔ ان کی پیدائش کھیلوں میں گہری دلچسپی رکھنے والے خاندان میں ہوئی۔ ان کے والد ایک بین الاقوامی ریسر ہے، ان کے بھائی والی بال کے کھلاڑی ہیں، بڑی بہن ایک نیشنل باکسر ہیں اور چھوٹی بہن ایک نشنل کبڈی کھلاڑی ہیں۔ سید کھیلوں سے گہری دلچسپی رکھنے والے کے خاندان میں پلے بڑھے۔ Syed Mahaboob Ali always dreamt of making a career in the sports industry

انہوں نے بھی اپنے کیریئر کا آغاز ہاکی سے کیا اور سنہ 2004 میں بھارتی جونیئر مردوں کی ہاکی ٹیم کیمپ کا حصہ بنے۔ لیکن ایک تربیتی سیشن کے دوران سید کو چوٹ لگ گئی اور وہ شدید زخمی ہوگئے، چھ ماہ بیڈ ریسٹ پر رہے اور بلا آخر ہاکی کو الوداع کہنے پر مجبور ہوئے۔

ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات چیت میں انہوں نے کہاکہ' وہ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہوئے، تب ان کے والد نے انہیں ہمت نہ ہارنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے لیگامینٹس پر تحقیق شروع کی اور ACL کی چوٹوں کے بارے میں جتنا ہو سکا سیکھا۔ پھر انہوں نے خود کو باڈی بلڈنگ کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا اور اس پر اپنی توجہ مرکوز کرنا شروع کر دیں۔'

باڈی بلڈنگ میں سید کی محنت نے رنگ لائی اور وہ سنہ 2004 میں 17 برس کی عمر میں سب سے کم عمر میں مسٹر انڈیا بن گئے۔ وہ اسی فیلڈ میں ترقی کرتے رہے اور آٹھ بار مسٹر انڈیا بنے۔ انہوں نے کہاکہ تب وہ زندگی میں ایک نیا جذبہ پایا اور خود کو باڈی بلڈنگ کی دنیا کے لیے مکمل طور پر وقف کر دیا۔ باڈی بلڈنگ نے انہیں اپنی زندگی میں توجہ مرکوز کرنے اور کھیل کے لیے اپنے شوق کو آگے بڑھانے میں مدد کی۔'

سنہ 2012 کے بعد سید نے باڈی بلڈنگ سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور صحت اور تندرستی کے شعبے میں کاروبار چلانے کا فیصلہ کیا۔ چند برس بعد بھارتی آرم ریسلنگ فیڈریشن کے صدر ہاشم رضا زبیتھ کے ساتھ ملاقات نے انہیں ایک اور نیا راستہ فراہم کیا۔ سید نے کہاکہ "ملاقات کے بعد، میری بچپن کی یادیں تازہ ہو گئیں، جب میں اپنے والد کے ساتھ آرم ریسلنگ کے میچوں میں حصہ لیتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے ہرا دیتے تھے، لیکن بعد کی زندگی میں، میں نے جیتنا شروع کیا۔'

ہاشم کے مشورے پر سید نے 2017-18 میں بھارتی آرم ریسلنگ کوچ مصطفیٰ علی سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا اور یہاں سے اس کھیل کے ساتھ ان کا سفر شروع ہوا۔ اس کے بعد سے پیشہ ورانہ آرم ریسلنگ میں نئے سفرس کی شروعات ہوئی۔ انہوں نے خود کو اس کھیل کے لیے وقف کر دیا، اور پانچ برس کے مختصر وقت میں انہوں نے سنہ 2022 میں نیشنل گولڈ میڈل جیتنے کے لیے قدم بڑھایا۔'

سید نے خود کو پرو پنجہ لیگ سے منسلک کرنے کا فیصلہ کیا اور جولائی 2022 میں گوالیار میں ہونے والے رینکنگ ٹورنامنٹ میں حصہ لیا۔ وہ پرو پنجا لیگ رینکنگ ٹورنامنٹ 2022 میں پانچویں راؤنڈ میں پہنچے، لیکن فائنل میں پہنچنے کے باوجود، وہ توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔'

"مجھے خوشی ہے کہ زندگی میں مایوسیوں کے باوجود، میں اس عمر میں بھی کھیل میں حصہ لینے کے قابل ہوں۔ آرم ریسلنگ نے مجھے ایک اور مقصد دیا ہے اور میں آنے والے دنوں تک اس کیریئر کو جاری رکھنا چاہتا ہوں'۔