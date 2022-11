نئی دہلی: ہاکی انڈیا کے صدر دلیپ ٹرکی نے ہاکی انڈیا کی ممبر اکائیوں کو بھیجے گئے ایک حالیہ پیغام میں ان دو شعبوں میں مہارت رکھنے والے نوجوان کھلاڑیوں کا ٹیلنٹ پول بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔EX Indian Hockey Star Dilip Tirkey Says Drag Flicker And Goalkeepers Need Training انہوں نے کہا کہ ڈریگ فلکنگ تکنیک جدید ہاکی کے سب سے دلچسپ پہلوؤں میں سے ایک بن گئی ہے۔ ایک کامیاب پنالٹی کارنر کی خوشی، جو گیند کو ڈفینڈرز کی دیوار کے پار گولی کی رفتار سے بھیجی جاتی ہے، ہمیشہ کھیل کے سب سے دلچسپ لمحات میں سے ایک تصورکی جاتی ہے۔"

اسی طرح، ایک اچھی تربیت یافتہ اور چوکس گول کیپر رکھنے کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ بڑے بین الاقوامی ٹورنامنٹس میں بھارت کی حالیہ کامیابی کا سہرا پی آر سریجیش اور سویتا پونیا کو دیا جا سکتا ہے جنہوں نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اپنے کردار کو نبھایا۔ جونیئر سطح پر ڈریگ فلکر اور گول کیپر کو اب بھی اپنی کھیل کی مہارت میں بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے۔ لہذا، اکیڈمیوں میں اس طرف خصوصی کوچنگ کی ضرورت بڑھ رہی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:Asian Champions Trophy 2021: ایشین چیمپئنس ٹرافی میں بھارت کی شکست کے بعد کانسے کے لیے پاکستان سے مقابلہ

ہاکی انڈیا نے مطلع کیا کہ ممبر اکائیوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ہاکی اکیڈمیوں اور اسپورٹس ہاسٹلز میں ڈریگ فلکر اور گول کیپرز کے لیے خصوصی کوچنگ شروع کریں۔ اس کے لیے مقرر کردہ کوچز انٹر زونل ٹورنامنٹ کے دوران منتخب ہونے والی زونل ٹیموں کو تربیت دیں گے۔EX Indian Hockey Star Dilip Tirkey Says Drag Flicker And Goalkeepers Need Training