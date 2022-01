ویزا منسوخ معاملے میں دنیا کے نمبر ایک ٹینس کھلاڑی نوواک جوکووچ کی اپیل ایک بار پھر خارج کردی گئی۔ انہوں نے آسٹریلیائی حکومت کی جانب سے اپنا ویزا منسوخ کرنے کے معاملہ میں حکومت کے فیصلے کے خلاف اپیل کی تھی۔

بشکریہ ٹویٹر

ٹینس اسٹار کی اپیل خارج ہونے کے بعد اب آسٹریلیا سے انہیں ملک بدر کیا جانا طے ہے۔

اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ نوواک جوکووچ سٹی سینٹر کے پارک ہوٹل میں امیگریشن ڈیٹنشن میں واپس آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی ریکارڈ 21 گرینڈ سلیم خطاب جیتنے کی امیدیں بھی ختم ہوگئی ہیں۔ Djokovic Won Nine of His 20 Grand Slam Trophies سربیائی کھلاڑی کو کل سے شروع ہورہے سیزن کے پہلے گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ آسٹریلین اوپن میں کھیلنا تھا۔

رپورٹس کے مطابق چیف جسٹس جیمس آل ساپ نے کہا کہ عدالت جوکووچ کا ویزا منسوخ کرنے کے امیگریشن وزیر کے فیصلے کو برقرار رکھتی ہے۔

آل ساپ نے کہا کہ یہ فیصلہ اس بات پر توجہ مرکوز کرتا ہے کہ ویزا منسوخ کرنے کا فیصلہ مختلف غیر معقول وجوہات کی بنیاد پر یا قانونی طور پر غیر معقول تھا۔ یہ عدالت کا کام نہیں ہے کہ وہ فیصلے کے میرٹ کو دیکھیں۔

خیال رہے کہ آسٹریلیائی امیگریشن وزیر ایلکس ہاک Immigration Minister Alex Hawke نے جمعہ کو آسٹریلین اوپن سے پہلے جوکووچ کا ویزا پھر سے منسوخ کر دیا تھا۔

آسٹریلین اوپن ٹورنامنٹ میں گزشتہ چیمپئن نوواک جوکووچ کے کی شرکت مشکوک ہونے کے باوجود انہیں جمعرات کو ہوئے ڈرا میں شامل کیا گیا تھا۔

سربیائی کھلاڑی کو 17 جنوری سے ہونے والے آسٹریلین اوپن میں حصہ لینے کے لئے جمعرات کو نکالے گئے ڈرائے میں شامل کیا گیا تھا اور انہیں ٹاپ رینکنگ دی گئی تھی۔

جوکووچ کا ویزا پہلی بار گزشتہ 6 جنوری کو منسوخ کیا گیا تھا۔ عالمی نمبر ایک کھلاڑی کو اس کے بعد آسٹریلیا میں داخلہ سے محروم کر دیا گیا تھا۔ وہ داخلہ کے قواعد کو پورا کرنے میں ناکام رہے تھے۔ انہوں نے امیگریشن ڈیٹنشن میں بھی دن گزارے۔

بعد میں 10 جنوری کو ٹینس اسٹار نے آسٹریلیا میں رہنے کے لیے اپیل دائر کی۔ اس وقت جج نے انہیں امیگریشن ڈیٹنشن سے فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔