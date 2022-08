سپریم کورٹ نے بدھ کو مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ یہاں وقت پر ’انڈر 17 خواتین فٹ بال ورلڈ کپ-2022‘ کے انعقاد میں درپیش رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرے،جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی والی بنچ نے مرکزی حکومت سے ایسی کوششیں یقینی بنانے کی اپیل کی کہ فیڈریشن آف انٹرنیشنل فٹبال ایسوسی ایشن (فیفا) کے ذریعہ آل انڈیا فٹبال فیڈریشن کی معطلی ہٹالی جائے اور پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق یہاں انڈر 17 خواتین کا فٹ بال ورلڈ کپ منعقد کیا جاسکے۔

سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے حکومت کی طرف سے بنچ کو آگاہ کیا کہ متعلقہ فریقوں سے بات کر کے ایونٹ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

ہندوستان کو انڈر 17 خواتین کے فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کا موقع ملا تھا، لیکن فیفا نے ’’نامناسب‘‘ تیسرے فریق کی مداخلت کا حوالہ دیتے ہوئے آل انڈیا فٹ بال فیڈریشن کو ایونٹ سے معطل کر دیا ہے۔

جس کی وجہ سے اکتوبر 2022 میں انڈر 17 ویمنز فٹبال ورلڈ کپ کے انعقاد پر خدشات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔

یو این آئی