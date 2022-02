سیکنڈ سیڈس اسٹار ہندستانی جوڑی داروں نے اپنا دوسرا اے ٹی پی خطاب جیتنے کے لیے سینٹر کورٹ پر کھیلے گئے فائنل مقابلے میں لیوک سیول اور جان پیٹرک اسمتھ کی سیڈیڈ آسٹریلیائی جوڑی کو شکست دی۔

اس سال بوپنا نے دیوج شرن کے ساتھ مہاراشٹر اسٹیٹ لان ٹینس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام جنوبی ایشیا کے واحد اے ٹی پی 250 ایونٹ کا چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ ہندوستانی جوڑی جس نے جنوری میں ایڈیلیڈ میں ایک ساتھ کھیلتے ہوئے اے ٹی پی خطاب جیت کر سال کی شاندار شروعات کی تھی، فائنل میں اچھی شروعات کی اور ٹاپ سیڈ جوڑی کے کچھ سخت چیلنجوں کے باوجود خود کو 5-4 پر برقرار رکھا۔ Great Start to the Year by Winning the ATP Title

آسٹریلیائی جوڑی اپنا پہلا خطاب جیتنے کی کوشش کر رہی تھی، تاہم سیٹ کو ٹائی بریکر پر لے جانے کے لیے واپسی کی اور پھر تقریباً ایک گھنٹے کے مقابلے کے بعد اسے جیت لیا۔تجربہ کار ڈبلز کھلاڑی بوپنا اور ان کے نوجوان پرجوش ساتھی رام کمار نے دوسرے سیٹ میں اچھی واپسی کرتے ہوئے 4-2 کی برتری حاصل کی اور پھر سیٹ جیتنے کے لیے میچ کو ٹائی بریکر میں لے گئے۔ ٹائی بریکر میں ہندوستانی پارٹنرز نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کنٹرولڈ کھیل کا مظاہرہ کیا اور 10-6 کے فرق سے میچ جیت لیا۔

یو این آئی