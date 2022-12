پرتھ: آسٹریلیا نے مارنس لیبوشگن (204) اور اسٹیو اسمتھ (200) کی ڈبل سنچریوں کی بدولت ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں جمعرات کو 598 رنز کا بڑا اسکور بنایا۔ ویسٹ انڈیز نے دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے 74 رنز بنا لیے ہیں۔Australia took a big lead with double centuries marnus and Smith

آسٹریلیا نے پرتھ اسٹیڈیم میں دوسرے دن کا آغاز 293/2 پر کیا اور صرف دو وکٹوں کے نقصان پر 305 رنز کا اضافہ کیا۔ پہلے دن 150 رنز مکمل کرنے والے لبوشین نے اپنی ڈبل سنچری مکمل کی۔ انہوں نے اپنی 350 گیندوں کی اننگز میں 20 چوکے اور ایک چھکا لگا کر 204 رنز بنائے اور اسمتھ کے ساتھ تیسری وکٹ کے لیے 251 رنز کی شراکت داری کی۔Australia took a big lead with double centuries marnus and Smith

اسمتھ نے پھر ٹریوس ہیڈ (99) کے ساتھ چوتھی وکٹ کے لیے 196 رنز جوڑے۔ اسمتھ نے 311 گیندوں پر 16 چوکوں کی مدد سے ناٹ آؤٹ 200 رنز بنائے، حالانکہ ہیڈ اپنی سنچری سے دور رہ گئے اور آسٹریلیا نے 598/4 پر اننگ ڈکلیر کردی۔

جواب میں ویسٹ انڈیز نے 25 اوورز میں بغیر کسی نقصان کے 74 رنز بنائے۔ کریگ براتھویٹ نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 79 گیندوں میں 18 رنز بنائے۔ شیو نارائن چندرپال کے بیٹے تیجنارائن چندرپال نے اپنے پہلے بین الاقوامی ٹیسٹ میں ابتدائی طور پر جدوجہد کی، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی لے تلاش کرکلی اور ناٹ آؤٹ 47 رنز بنائے۔ انہوں نے اپنی 73 گیندوں کی اننگز میں چھ چوکے اور ایک چھکا لگایا۔

یواین آئی۔