لوسیل: لوسیل اسٹیڈیم میں گروپ سی کے میچ میں لیونل میسی (64ویں منٹ) نے اپنی ٹیم کو برتری دلائی جبکہ 87ویں منٹ میں میسی کی معاونت سے ایمزو فرناڈیز نے گول کرکے ارجنٹینا کی فتح پر مہر ثبت کردی۔ اپنے پہلے میچ میں سعودی عرب کے ہاتھوں الٹ پھیر کا شکار ہونے کے بعد دو بار کی چیمپئن ارجنٹینا اس میچ میں بھی بغیر فارم کے نظر آئی۔ کرو یا مرو مقابلے کے پہلے ہاف میں ارجنٹینا دباؤ میں ایک بھی گول کرنے میں ناکام رہی حالانکہ گول کیپر ایمیلیانو مارٹنیز نے مخالف ٹیم کو برتری حاصل نہیں کرنے دی۔ Messi Gets Argentina Back on Track



میچ کے دوسرے ہاف میں ارجنٹینا کا جارحانہ رویہ دیکھنے کو ملا۔ کپتان میسی نے 64ویں منٹ میں میچ کا پہلا گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی۔ اس کے بعد بھی ارجنٹینا نے گول کی تلاش نہیں چھوڑی اور میکسیکو کو مسلسل دباؤ میں رکھا۔ انہیں میچ کی دوسری کامیابی 87ویں منٹ میں ملی جب متبادل کھلاڑی فرنانڈیز نے میسی کی مدد سے گول کر دیا۔ Argentina return to Super 16 race



اس جیت کے ساتھ ہی ارجنٹینا گروپ سی ٹیبل میں دوسرے نمبر پر پہنچ گئی ہے اور اس کی سُپر 16 میں جگہ بنانے کی امیدیں ابھی تک برقرار ہیں۔ گروپ سی میں سرفہرست اب بھی رابرٹ لیوانڈووسکی کی پولینڈ برقرار ہے جبکہ میکسیکو اس شکست کے ساتھ ٹیبل کے سب سے نیچے چوتھے مقام پر پہنچ گئی ہے۔ Lionel Messi Gets Argentina Back on Track



