ناگپور: بھارتی کرکٹ ٹیم کو پہلے میچ میں 209 رن کے بڑے ہدف کا دفاع نہ کر سکا اور اسے چار وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔آسٹریلیا سے پہلے پاکستان اور سری لنکا بھی بھونیشور کمار کے 19ویں اوور میں جم کر رن حاصل کر چکے ہیں جو ہندوستان کے لئے تشویشناک ہے۔ ڈیتھ اوور اس وقت بھارتی ٹیم کے لئے مسئلہ بن گیا ہے۔Team India Need TO Focus ON TO Stop RUN Flow In Death Overs

گیند بازوں کی مایوس کن کارکردگی کی وجہ سے بمراہ کے دوسرے میچ میں کھیلنے کے امکانات زیادہ ہیں، حالانکہ ان کی صحت اب بھی مشکوک ہے۔ بمراہ کمر کی چوٹ کی وجہ سے دورہ انگلینڈ کے اختتام کے بعد سے کھیل سے باہر ہیں۔ مسلسل مہنگے ثابت ہورہے یجویندر چہل کی بالنگ پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں ، گویا وہ بلے بازوں کو پریشانی میں ڈالنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ زخمی رویندرا جدیجہ کی جگہ لینے والے اکشر پٹیل نے تاہم موہالی میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 17 رن کے عوض تین وکٹ حاصل کئے۔

بیٹنگ میں روہت اور وراٹ کوہلی پچھلے میچ میں کی گئی غلطیوں کو درست کرنا چاہیں گے۔ کے ایل راہل، سوریہ کمار یادو اور ہاردک پانڈیا اپنی دھماکہ خیز فارم جاری رکھیں گے۔ ٹیم انڈیا ڈیتھ اوورز میں مخالف ٹیم کو رن بنانے سے روکنے میں پوری طرح سے ناکام ثابت ہو رہی ہے ۔ٹیم انڈیا کے کپتان روہت شرما کو اس پریشانی سے نجات پانے کے لئے گیندبازوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔Team India Need TO Focus ON TO Stop RUN Flow In Death Overs