بھارتی کرکٹ ٹیم آئی پی ایل 2022 کے 15ویں سیزن کے بعد جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلے گی۔ بی سی سی آئی نے ہفتہ کو جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کا شیڈول جاری کیا۔ جو 9 جون سے شروع ہوگی۔ سیریز کا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ دہلی میں کھیلا جائے گا۔ بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان جون میں 5 میچوں کی کھیلے جانی والی T20 سیریز کے مقام کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 9 سے 19 جون کے درمیان دونوں ٹیمیں دہلی، کٹک، وشاکھاپٹنم، راجکوٹ اور بنگلور میں سیریز کے میچ کھیلیں گی۔ BCCI Announces Venues For Five match T20I Series Against South Africa

آئی پی ایل کے بعد بھارتی ٹیم کی یہ پہلی بین الاقوامی سیریز ہوگی۔ ٹیم انڈیا کو جون میں 7 ٹی 20 میچ کھیلنے ہیں۔ بھارت 9 سے 19 جون تک جنوبی افریقہ کے خلاف پانچ میچوں کی ہوم سیریز کھیلے گا، اس کے بعد 26 جون اور 28 جون کو آئرلینڈ میں دو ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے گا۔ بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا میچ 9 جون کو دہلی میں کھیلا جائے گا جس کے بعد دونوں ٹیمیں 12 جون کو کٹک میں آمنے سامنے ہوں گی۔ سیریز کا تیسرا میچ 14 جون کو وشاکھاپٹنم میں ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا چوتھا میچ 17 جون کو راجکوٹ میں کھیلا جائے گا۔ پانچواں اور آخری T20 میچ 19 جون کو بنگلورو میں کھیلا جانا ہے۔ South Africa To Tour India For 5 T20Is In June