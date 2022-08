روٹرڈیم: نیدرلینڈ یعنی ہالینڈ میں پاکستان اور ہالینڈ کے درمیان تین یکروزہ میچز کی سیریز کھیلی گئی۔ Pakistan tour of Netherlands۔ جس میں پاکستان نے میزبان ہالینڈ کو کلین سویپ کردیا ہے۔ تیسرے اور آخری ون ڈے میں ہالینڈ نے پاکستان کو 49.4 اوور میں 206 رن پر آؤٹ کر دیا تھا لیکن وہ جواب میں 197 رن ہی بنا سکی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے تین میچوں کی سیریز 0-3 سے جیت لی۔ Pakistan won by 9 runs and sweep the series نیدرلینڈز کے لئے 207 رن کے تعاقب میں ٹاپ کوپر نے 62 رن بنائے۔ انہوں نے 105 گیندوں کی اننگز میں چار چوکے لگائے۔ اس کے علاوہ وکرم جیت سنگھ نے 85 گیندوں میں سات چوکوں کی مدد سے نصف سنچری اننگز کھیلی۔ Pakistan Swept the Netherlands

تیجا ندامانورو نے بھی 24 رن بنائے لیکن کوئی اور ڈچ بلے باز نمایاں شراکت نہ کرسکا اور ہالینڈ کی ٹیم 197 رن پر آل آؤٹ ہوگئی۔ پاکستان کی جانب سے نسیم شاہ نے 10 اوور میں صرف 33 رن دے کر پانچ وکٹیں حاصل کیں جب کہ وسیم جونیئر نے 9.2 اوور میں 36 رن دے کر چار وکٹیں حاصل کیں۔ اس سے قبل ہالینڈ نے پاکستان کو 206 رن پر آؤٹ کر دیا تھا۔ یہ نیدرلینڈ کے خلاف ون ڈے میں پاکستان کا سب سے کم اسکور ہے۔ Pakistan vs Netherlands

پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا تھا لیکن یہ فیصلہ ان کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوا اور ون ڈے ڈیبیو کرنے والے عبداللہ شفیق دوسرے اوور میں صرف دو رن بنانے کے بعد پویلین چلے گئے۔ فخر الزمان نے تاہم 26 رن کی اہم شراکت کی اور کپتان بابر اعظم کے ساتھ دوسری وکٹ کے لیے 55 رن جوڑے۔ آغا سلمان نے بھی 42 گیندوں پر 24 رن کی اننگز کھیلی اور بابر کے ساتھ تیسری وکٹ کے لیے 46 رن کی شراکت داری کی۔

سلمان کے آؤٹ ہونے کے بعد ہالینڈ نے وقفے وقفے سے وکٹیں حاصل کیں اور مخالف ٹیم کو 206 رن پر سمیٹ دیا۔ اس طرح پاکستان نے نیدرلینڈ کے خلاف ون ڈے میں اپنا سب سے کم اسکور بنایا ہے۔ NETHERLANDS VS PAKISTAN PAKISTAN MADE THEIR LOWEST SCORE IN AN ODI AGAINST NETHERLANDS۔ پاکستان کے لیے بابر نے 125 گیندوں پر سات چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے سب سے زیادہ 91 رن بنائے۔ اس کے علاوہ محمد نواز نے بھی 35 گیندوں پر ایک چوکے اور دو چھکوں کی مدد سے 27 رن بنائے۔

اس میچ میں پاکستان نے ہالینڈ کے خلاف پہلے گیندبازی کرتے ہوئے ون ڈے کرکٹ میں اپنا سب سے کم سکور بنایا۔ اس سے قبل پاکستان نے پارل 2003 میں اپنے 50 اوور میں نو وکٹوں کے نقصان پر 253 رن بنائے تھے۔

