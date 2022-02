بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جاری تین ون ڈے میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔ three ODI Series between India and West Indies

بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت سیریز میں 0۔2 سے آگے ہے۔

بھارت نے تیسرے ون ڈے میں تین بدلاؤ کیے ہیں۔ بھارت نے دیپک ہڈا، کے ایل راہل اور چہل کی جگہ کلدیپ یادو، سریئش ایئر اور شکھر دھون کو ٹیم میں شامل کیا ہے۔