بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جاری تین ون ڈے میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ بھارت سیریز میں 0۔1 سے آگے ہے۔ three ODI Series between India and West Indies

دوسری جانب ویسٹ انڈیز کی ٹیم یہ میچ جیت کر جاری سیریز میں اپنے امیدوں کو زندہ رکھنا چاہے گی۔ فی الحال ٹیم انڈیا کو اس سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ India vs West indies Match Preview

واضح رہے کہ لیگ اسپنر یوزویندر چہل (49 رن پر 4 وکٹ) اور آف اسپنر واشنگٹن سندر (30 رن پر 3) اور کپتان روہت شرما کی 60 رنوں کی نصف سنچری کی بدولت بھارت نے پہلے ون ڈے India vs West Indies 1st ODI میں ویسٹ انڈیز کو چھ وکٹوں سے شکست دے دی تھی۔

کرکٹ کے شائقین دوسرا ون ڈے میچ کب اور کہاں دیکھ سکیں گے۔ IND vs WI 2nd ODI live Streaming

بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ون ڈے احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔

بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ون ڈے میچ آج 9 فروری کو کھیلا جائے گا۔

بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ون ڈے بھارتی وقت کے مطابق دوپہر ایک بجکر 30 منٹ سے کھیلا جائے گا۔

آپ اسٹار اسپورٹس نیٹ ورک اور ڈزنی پلس ہاٹ اسٹار ایپ پر بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میچ کی لائیو اسٹریمنگ دیکھ سکتے ہیں۔