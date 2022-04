سن رائزرس حیدرآباد کے خلاف آئی پی ایل مقابلے میں آخری اوور میں راشد خان کے شاندار تین چھکوں کی بدولت میچ کا رخ بدل گیا اور گجرات نے جیت اپنے نام کرلی۔ گجرات ٹائٹنس کو 14 پوائنٹ کے ساتھ پوائنٹ ٹیبل میں چوٹی پر پہنچانے والے راشد خان نے میچ کے بعد کہا کہ 'یہ شاندار احساس ہے۔ میں مسلسل کچھ برسوں سے اپنی بلے بازی پر توجہ مرکوز کررہا ہوں۔' I had self-belief in my batting, I've been working on it for the last two years says Rashid Khan

انہوں نے کہا کہ 'میں صرف اپنا کھیل کھیلنا چاہتا تھا، اپنی بلے بازی پر بھروسہ کرنا چاہتا تھا۔ سن رائزرس کے لئے کھیلتے وقت بھی مجھے میچ فنش کرنے کے موقع ملے تھے، لیکن میں میچ کو انجام تک نہیں پہنچا پایا۔ حالانکہ مجھے اب اچھا محسوس ہورہا ہے اور آگے بھی جب کبھی موقع ملے گا تو میری یہی کوشش رہے گی کی اپنی ٹیم کے لئے گیم کو فنش کروں۔'

واضح رہے کہ حیدرآباد کے خلاف جب ٹیم کو آخری اوور میں 22 رن درکار تھے تب راشد خان اور راہل تیوتیا نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا اور ٹیم کو جیت سے ہمکنار کیا۔ جیسے ہی راشد خان نے وننگ چھکا لگایا، ہاردک کی اہلیہ نتاشا اسٹینکووچ، جو اسٹیڈیم میں موجود تھیں، اپنی سیٹ سے کود گئیں، جب کہ ہاردک ڈگ آؤٹ میں مسکراتے ہوئے نظر آئے۔

یو این آئی