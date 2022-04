کپتان ہاردک پانڈیا (87)، ابھینو منوہر (43) اور ڈیوڈ ملر (31) کی طوفانی اننگز اور لوکی فرگوسن کی شاندار گیند بازی کی بدولت گجرات ٹائٹنز نے راجستھان رائلز کو آئی پی ایل 2022 کے 24ویں میچ میں یکطرفہ انداز میں 37 رنز سے شکست دے دی اور وہ پانچ میچوں میں چوتھی جیت کے ساتھ ٹیبل کے ٹاپ پر پہنچ گیا۔ گجرات نے 20 اووروں میں چار وکٹ پر 192 کا بڑا اسکور کیا اور راجستھان کو نو وکٹ پر 155 تک محدود کردیا۔ راجستھان کو پانچ میچوں میں دوسری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 37 runs

ٹاس ہارنے کے بعد گجرات نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے خراب شروعات کی۔ ٹیم نے 15 کے اسکور پر اپنی دو وکٹیں گنوا دیں۔ 12 کے اسکور پر میتھیو ویڈ جبکہ 15 کے اسکور پر وجے شنکر کی وکٹ گری۔ انفارم بلے باز شمبھن گل بھی زیادہ رنز نہیں بنا سکے اور 13 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوگئے۔ 55 کے اسکور پر یہ گجرات کی تیسری وکٹ تھی لیکن اس کے بعد ہاردک نے کپتان کا کردار ادا کرتے ہوئے ٹیم کو مشکل سے نکالا۔ ہاردک نے دوسرے انفارم بلے باز ابھینو منوہر کے ساتھ بڑی رفتار کے ساتھ اننگز کو آگے بڑھایا۔ دونوں بلے بازوں نے چوتھی وکٹ کے لیے 86 رنز کی اہم شراکت قائم کی جس نے ٹیم کو بڑے اسکور تک لے جانے میں اہم کردار ادا کیا۔ Gujarat Titans vs Rajasthan Royals

گجرات کی چوتھی وکٹ 139 رنز پر گری لیکن ہاردک نے لے کو خراب نہیں ہونے دیا اور اسی رفتار سے اننگز کو جاری رکھا۔ اس میں ڈیوڈ ملر نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ آخر میں دونوں بلے بازوں نے شاندار بلے بازی کی۔ اس کے نتیجے میں گجرات نے آخری چار اووروں میں 13 کے رن ریٹ سے 53 رنز بنائے اور راجستھان کے سامنے 193 رنز کا بڑا ہدف رکھا۔ ہاردک 52 گیندوں پر آٹھ چوکوں اور چار چھکوں کی مدد سے 87 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے جبکہ ملر نے 14 گیندوں پر پانچ چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے ناٹ آؤٹ 31 رنز بنائے۔ اس کے علاوہ ابھینو نے 28 گیندوں میں چار چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے 43 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔

ٹرینٹ بولٹ کی غیر موجودگی میں آج کی گیند بازی راجستھان کے لیے مدھم نظر آئی۔ یوزویندر چہل، کلدیپ سین اور ریان پراگ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی لیکن وہ مہنگے ثابت ہوئے۔ بڑے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے راجستھان نے دیودت پاڈیکل اور روی چندرن اشون کو 56 پر کھو دیا۔ لیکن دوسرے اینڈ سے جوس بٹلر رنز بنانے میں مصروف تھے۔ بٹلر نے 24 گیندوں میں آٹھ چوکوں اور تین چھکوں کی مدد سے 54 رنز بنائے اور ٹیم کے اسکور 65 پر بولڈ ہو گئے۔ بٹلر کو لوکی فرگوسن نے بولڈ کیا۔ کپتان سنجو سیمسن 11 گیندوں میں 11 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اور ریسی وین ڈیر ڈوسن نے چھ رنز بنائے۔

شمرون ہیٹمائر نے 17 گیندوں میں دو چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 29 رنز بنائے لیکن محمد شامی نے ہیٹ مائر کی وکٹ لے کر گجرات کی جیت کا راستہ صاف کیا۔ فرگوسن نے ریان پراگ کا وکٹ لے کر راجستھان کی جدوجہد کا خاتمہ کر دیا۔ پیراگ نے 16 گیندوں میں 18 رنز بنائے۔ راجستھان کا ساتواں وکٹ 138 کے اسکور پر گرا۔ جمی نیشم کی وکٹ 147 کے اسکور پر گری۔ راجستھان نے نو وکٹ پر 155 رنز بنائے۔ راجستھان کی طرف سے فرگوسن کے تین وکٹوں کے علاوہ یش دیال نے 40 رن پر تین وکٹ لیے۔ ہاردک پانڈیا کو پلیئر آف دی میچ کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ Player of the Match award to Hardik Pandya

