لندن: INDW vs ENGW T20I Series انگلینڈ کی خواتین ٹیم نے آخری T20 میچ میں 7 وکٹوں سے بڑی جیت درج کی۔ اس طرح انہوں نے 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ میچ میں ہرمن پریت کور کی قیادت میں بھارتی ٹیم نے پہلے بلے بازری کرتے ہوئے صرف 122 رنز بنا سکی۔ وکٹ کیپر بلے باز ریچا گھوش نے سب سے زیادہ 33 رنز بنائے۔ جواب میں میزبان انگلش ٹیم نے ہدف 18.2 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اوپنر بلے باز صوفیہ ڈنکلے نے سب سے زیادہ 49 رنز اسکور کی۔ اب دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی۔ سیریز کا پہلا میچ 18 ستمبر کو ہوو میں کھیلا جائے گا۔ England Women Crush India Women by 7 Wickets to Clinch Series 2-1

میچ میں انگلینڈ نے ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا۔ بھارتی ٹیم کی شروعات اچھی نہیں رہی۔ ٹیم 35 رنز پر 5 وکٹیں گنوا چکی تھی۔ شیفالی ورما 5 اور اسمرتی مندھانا 9 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں۔ ہرمن پریت کور بھی 5 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئیں۔ 52 رنز پر 6 وکٹیں گرنے کے بعد دیپتی شرما اور ریچا گھوش نے ٹیم کو سنبھالا۔ دیپتی نے 25 گیندوں میں 24 رنز بنائی۔ نویں نمبر پر اترنے والی پوجا وستراکر نے 11 گیندوں پر ناقابل شکست 19 رنز بنا کر اسکور کو 120 سے آگے لے گئی۔

انگلش ٹیم کے اسپنرز نے بھارتی ٹیم کو بڑے جھٹکے دیئے۔ بائیں ہاتھ کی اسپنر سوفی ایکلسٹن نے 4 اوورز میں 25 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔ اس کے ساتھ ہی لیگ اسپنر سارہ گلین نے 3 اوورز میں 11 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں۔ ریچا گھوش نے 22 گیندوں میں 33 رنز بنائے۔ 5 چوکے لگائے۔ جواب میں انگلش ٹیم نے ہدف کا تعاقب شروع کیا۔ اوپنر بلے باز صوفیہ ڈنکلے اور ڈینیئل ویٹ نے 70 رنز کی شراکت داری کی۔

ڈینیئل ویٹ 23 گیندوں پر 22 رنز بنا کر اسنیہ رانا کا شکار بنیں۔ ڈنکلے نے 44 گیندوں پر 49 رنز بنائے۔ تاہم وہ اپنی نصف سنچری مکمل نہ کر سکیں۔ انہیں فاسٹ بولر پوجا وستراکر نے بولڈ کیا۔ انہوں نے 6 چوکے لگائے۔ ایمی جونز 3 رنز کے اسکور پر رادھا یادیو کی گیند پر بولڈ ہوئیں۔ کپتان ایلس کیپسے 38 اور برونی اسمتھ 13 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔

مزید پڑھیں: