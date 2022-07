نئی دہلی: بھارتی کرکٹ ٹیم اس وقت انگلینڈ دورہ پر ون ڈے سیریز کھیل رہی ہے۔ کھلاڑیوں کے علاوہ بی سی سی آئی کے سینیئر حکام اور سابق کرکٹرز کو بھی انگلینڈ میں میچ دیکھتے ہوئے دیکھا گیا، جس میں بورڈ کے صدر سورو گنگولی بھی شامل ہیں۔ اس دوران ملک میں بی سی سی آئی سے متعلق ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔BCCI Moves SC to Extend Sourav Ganguly and Jay Shah Tenure

بی سی سی آئی کے صدر سورو گنگولی اور سکریٹری جے شاہ بورڈ میں اپنی مدت Ganguly and Jay Shah Tenure پوری کرنے والے ہیں لیکن اس معاملے میں بی سی سی آئی نے اب سُپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ دونوں کی میعاد کے کولنگ آف پیریڈ میں توسیع کی جائے۔BCCI Moves SC to Extend Sourav Ganguly and Jay Shah Tenure

بی سی سی آئی کی جانب سے سُپریم کورٹ میں اپیل کی گئی ہے کہ بورڈ کی جانب سے قواعد میں ترمیم سے متعلق دائر درخواست کی جلد سماعت کی جائے۔ اس اپیل پر چیف جسٹس این وی۔ رمنا نے کہا ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے اس معاملے کی سماعت ہو سکتی ہے یا نہیں۔

واضح رہے کہ 2019 میں ہی بورڈ کی جانب سے سُپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں بی سی سی آئی کے آئین میں ترمیم کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ اس درخواست میں بورڈ نے چیئرمین، سکریٹری اور دیگر افسران کے کولنگ آف پیریڈ میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ آئین سے متعلق کچھ دیگر قواعد میں تبدیلی کی اجازت مانگی تھی۔BCCI Moves SC to Extend Sourav Ganguly and Jay Shah Tenure

واضح رہے کہ سورو گنگولی اور جے شاہ نے اکتوبر 2019 میں بالترتیب صدر اور سکریٹری کا عہدہ سنبھالا تھا۔ دونوں کی میعاد تین سال کی ہے، جو ستمبر 2022 میں ختم ہوگی۔ وقت قریب ہے لیکن بی سی سی آئی کی جانب سے مزید عمل شروع نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بورڈ کولنگ آف پیریڈ (میعاد کے اختتام سے نئے عمل کی تکمیل تک) بڑھانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔BCCI Moves SC to Extend Sourav Ganguly and Jay Shah Tenure