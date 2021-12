گجر سماج کے لوگوں نے پریس کانفرنس میں پرتھوی راج کاسانہ نے کہا، "ٹریلر کے مطابق فلم 'پرتھوی راج' یش راج فلمز کے بینر تلے بنائی گئی ہے، جس کی ہدایت کاری چندر پرکاش دویدی نے کی ہے۔ فلم میں شہنشاہ پرتھوی راج چوہان کی تاریخ کو چھیڑنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ انہیں گجر کے بجائے راجپوت حکمران بنایا گیا ہے .'' انہوں نے متنبہ کیا ہے کہ گجر سماج کی تاریخ سے چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کے خلاف تحریک جاری رہے گی history of Emperor Prithviraj Chauhan has been tampered in the film۔

پرتھوی راج کاسانہ نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر فلم چندبردائی کی کتاب پر مبنی ہے تو تاریخی تحریف ضرور ہوگی۔ جیسا کہ کتاب میں شہنشاہ پرتھوی راج کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں ہیں۔ مثال کے طور پر، کتاب میں کہا گیا ہے کہ پرتھوی راج ایک راجپوت بادشاہ تھے جو کہ سراسر غلط ہے کیونکہ راجپوت 13ویں صدی سے پہلے کبھی موجود نہیں تھے Bollywood film 'Prithviraj'.۔

انہوں نے کہا کہ تاریخی دستاویزات کے ذریعے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ گجر زمانہ قدیم سے موجود ہیں۔ یہ صرف 13ویں صدی کے آس پاس تھے جب گجروں کا ایک گروپ راجپوت میں تبدیل ہوا۔ اس طرح کچھ راجپوت قبیلے اصل میں گجروں کی ایک شاخ تھے۔