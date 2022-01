فلمساز آدتیہ چوپڑا شاہ رخ خان اسٹارر پٹھان اور سلمان خان اسٹارر ٹائیگر 3 کے ساتھ سپائی ینیورس کو بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ خانز کا کراس اوور یش راج فلمز کی سپائی ینیورس کے لیے بنیاد بنائے گا جن کا مقصد ہریتک روشن کو بھی شامل کرنا تھا، تاہم روشن نے ان کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ Hrithik uninterested to join YRF's spy universe

شاہ رخ خان، دیپیکا پڈوکون اور جان ابراہم کی ملٹی اسٹارر ایکشن تھرلر فلم پٹھان کی شوٹنگ مکمل ہونے کے قریب ہے اور اب تک یہ واضح ہے کہ ہریتک روشن اس سدھارتھ آنند کی فلم کا حصہ نہیں ہیں۔ جب کہ میڈیا میں یہ بات زوروں پر تھی کہ ہریتھک پٹھان میں وار سے کبیر کے کردار میں نظر آئیں گے، رپورٹس کے مطابق صرف سلمان خان پٹھان میں ٹائیگر کا کیمیو کرے گے۔ Salman Khan, who has a cameo in Pathan as Tiger

اس سے قبل کی رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ YRF کی سپائی ینیورس میں، سلمان خان پٹھان میں ایک کیمیو کرنے والے ہیں اور شاہ رخ خان ٹائیگر 3 میں ایک کیمیو کریں گے۔ جب کہ دونوں خان مبینہ طور پر وار 2 میں ہریتک روشن کے ساتھ کام کرے گے جو بدلے میں پٹھان اور ٹائیگر 3 میں کبیر کا کردار ادا کریں گے۔ YRF's spy universe

تاہم تازہ ترین رپورٹس بتاتی ہیں کہ ریتک YRF کی سپائی ینیورس میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔، ریتک پٹھان میں کبیر کے طور پر نظر نہیں آئیں گے اور یہ صرف سلمان خان ہیں، جن کا پٹھان میں ٹائیگر کے طور پر ایک کیمیو ہے۔ Hrithik uninterested to join Salman's Tiger 3, SRK's Pathan

ویبلائڈ کی رپورٹ کے مطابق، آدتیہ چوپڑا نے ریتک کو سپائی ینیورس کا حصہ بننے کی پیشکش کی تھی لیکن اداکار نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ جب کہ اسے پٹھان اور ٹائیگر 3 دونوں کی پیشکش کی گئی تھی، ہریتک نے دونوں میں سے کسی کو بھی منظوری نہیں دی۔ لہذا یشراج کی سپائی ینیورس میں سلمان خان ٹائیگر کے طور پر لیڈ رول کریں گے اور شاہ رخ خان پٹھان کے طور پر شامل ہوں گے۔

دریں اثنا، ہریتک اگلی فلم وکرم ویدھا میں نظر آئیں گے۔ فلم میں ریتک اور سیف علی خان مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رادھیکا آپٹے اہم کردار میں ہیں۔ پشکر اور گایتری، اصل مصنفین اور ہدایت کار، اور وہ یپیکا پڈوکون کے ساتھ فائٹر میں بھی نظر آئے گے۔ Hrithik will next be seen in Vikram Vedha