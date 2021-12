بالی ووڈ اداکار سنی دیول نے "گدر 2" کے مکمل ہونے کا اعلانfilm "Gadar 2 اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پوسٹ کے ذریعے کیا۔ یہ فلم 2022 میں ریلیز ہونے والی The film is scheduled to release in 2022 ہے۔

اداکار سنی دیول نے جمعرات کو کہا کہ انہوں نے اپنی آنے والی فلم "گدر 2" کے پہلے شیڈول کی شوٹنگ مکمل کر لیfilm "Gadar 2 ہے۔

یہ فلم دیول کی 2001 کی بلاک بسٹر "گدر ایک پریم کتھا" "Gadar: Ek Prem Katha" کا سیکوئل ہے اور اس کا اعلان اکتوبر میں کیا گیا تھا۔ اس کی ہدایت کاری فلمساز انیل شرما filmmaker Anil Sharma کر رہے ہیں جنہوں نے ''گدر ایک پریم کتھا'' بھی بنائی۔

دیول اور فلم کی ٹیم نے ہماچل پردیش میں ’’گدر 2‘‘ کی شوٹنگ کی اور 25 دنوں میں اس کا شیڈول مکمل کرلیا۔ 65 سالہ اداکار نے انسٹاگرام پر تصویریں شیئر کیں۔ فلم کے سیٹس، جس میں وہ تارا سنگھ کے روپ میں نظر آئے۔"

سنی دیول نے اپنے انسٹاگرام کے ذریعے کہا کہ ''صرف چند خوش قسمت لوگوں کو حیرت انگیز کرداروں کو دوبارہ نبھانے کا موقع ملتا ہے۔ 20 سال بعد تارا سنگھ کے کردار کو پیش کر رہا ہوں! 'گدر 2' کی پہلا شیڈول کی شوٹنگ مکمل کر لی ہے۔ انوں نے کہا کہ کردار کو دوبارہ پیش کر کے خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں۔ ''

پہلی فلم، ایک پارٹیشن سیٹ ڈرامہ، تارا سنگھ (دیول) کی کہانی کے بعد، ایک سکھ جو ایک پاکستانی مسلمان لڑکی سکینہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ فلم 2022 میں ریلیز ہونے والی ہے۔