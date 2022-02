بالی ووڈ کے دبنگ اسٹار سلمان خان کی آنے والی فلم 'کبھی عید کبھی دیوالی' سال 2023 میں عید کے موقع پر ریلیز ہوگی۔Salman Khan starrer Kabhi Eid Kabhi Diwali

بالی ووڈ فلمساز ساجد ناڈیاڈوالا سلمان خان کے ساتھ فلم ’کبھی عید کبھی دیوالی‘ بنا رہے ہیں پوجا ہیگڑے سلمان خان کے ساتھ 'کبھی عید کبھی دیوالی' میں نظر آئیں گی۔ Pooja Hegde As The Female Lead Opposite Salman

فلم کی ہدایت فرہاد سمجی کر رہے ہیں بزنس تجزیہ کار ترن آدرش نے اپنے ٹوئٹر ہینڈل پر بتایا ہے کہ سلمان خان اور ساجد ناڈیاڈوالا نے 'کبھی عید کبھی دیوالی' کے لیے عید 2023 کی تاریخ کو مقرر کی ہے۔

فلم عید 2023 ویک اینڈ کے دوران بڑے پردے پر ریلیز ہوگی۔ 'کبھی عید کبھی دیوالی' خاندانی پس منظر پر مبنی ہوگی۔ اس فلم میں سلمان خان کے علاوہ اور بھی کئی اداکار کام کریں گے جو فلم میں ان کے رشتہ داروں کا کردار ادا کریں گے۔

سلمان نے فلم کا اعلان جنوری 2020 میں کیا تھا، اور یہ عید 2021 میں ریلیز ہونے والی تھی۔ تاہم، فلم کووڈ-19 وبائی امراض کی وجہ سے فلم تاخیر ہوئی ہے۔Film has been delayed owing to the Covid 19 pandemic

کبھی عید کبھی دیوالی میں سلمان خان اور ساجد ناڈیاڈوالا دوبارہ ایک ساتھ کام کرے گے۔ دونوں اس سے قبل جیت، جھگڑا، ہر دل جو پیار کرے گا، مجھ سے شادی کروگی، جان-اے-من اور کِک جیسی فلموں میں کام کر چکے ہیں۔ سلمان اور ساجد کے پاس پائپ لائن میں کِک 2 بھی ہے۔ Sajid Nadiadwala and Salman Khan

اگرچہ ابھی تک کبھی عید کبھی دیوالی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں دی گئی ہے، ساجد ناڈیاڈوالا نے پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا، "میں نے یہ فلم کِک 2 سے شروع ہونے سے پہلے ہی لکھنا شروع کر دی تھی۔ میں اور سلمان چھ سال بعد ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے فلم جوڈوا کے دن جیسا لگ رہا ہے۔ کبھی عید کبھی دیوالی ایک بہت ہی مختلف انداز کی فلم ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ سامعین سلمان کو اس کردار میں دیکھنا پسند کریں گے جس کا ہم نے منصوبہ بنایا ہے۔