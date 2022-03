پاکستانی اداکار فواد خان زی 5 پر نشر ہونے والی آئندہ ویب سیریز کی شوٹنگ مکمل کرلی ہے۔ او ٹی ٹی پلیٹ فارم زی 5 کے زندگی شو میں اس ویب سیریز کو ریلیز کیا جائے گا۔ Fawad Khan and Sanam Saeed in Zindagi's New Series

اس ویب سیریز میں پاکستان کی نامور اداکارہ صنم سعید بھی نظر آئیں گی۔ پاکستانی شو زندگی گلزار کے بعد صنم سعید اور فواد خان کی جوڑی تقریبا 8 سال بعد ایک ساتھ نظر آنے والی ہے۔ اس ویب سیریز کی ہدایتکاری آسکر کے لیے نامزد پاکستانی ہدایتکار عاصم عباسی نے کی ہے۔ فی الحال اس ویب سیریز کے عنوان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔ Fawad Khan Complete his Shooting for Upcoming web Series

واضح رہے کہ زی انٹرٹینمنٹ کی چیف کنٹینٹ افسر اور بھارتی فلم و ڈراما پروڈیوسر شیلجا کجریوال اور پاکستانی ہدایت کار عاصم عباسی نے گزشتہ سال دسمبر ماہ میں تصدیق کی تھی کہ آنے والی ویب سیریز میں فواد خان اور صنم سعید خان اداکاری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔

اس ویب سیریز کی شوٹنگ مکمل کرنے کے بعد ہدایتکار عاصم نے کہا کہ ' یہ میرے لیے ایک بہت ہی ذاتی پروجیکٹ ہے۔ یہ میری زندگی کا سب سے مشکل تجربہ رہا ہے کیونکہ اس کی شوٹنگ میں پانچ ماہ سے زائد کا وقت لگا ہے، لیکن یہ تجربہ میرے لیے بہت فائدہ مند بھی ہے۔ فن کاروں نے ویب سیریز میں بہت خوبصورت کام کیا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ' شوٹنگ کا آخری دن خاص طور پر ایکشن سے بھرپور رہا۔ مجھے یاد ہے کہ جس کار میں ہمیں شوٹنگ کرنی تھی، وہ کام نہیں کر رہی تھی۔ اس لیے ہم نے اس کے بجائے اپنی نجی کار کا استعمال کیا۔

اس ویب سیریز کی شوٹنگ کرانچی اور ہنزہ کی وادی میں ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ فواد خان نے زندگی گلزار ہے، ہمسفر اور کپور اینڈ سنس، خوبصورت جیسی ہندی فلموں میں کام کرکے پاکستان سمیت بھارت میں بھی مقبولیت حاصل کی ہے۔