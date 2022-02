بالی ووڈ کے معروف اداکار متھن چکرورتی او ٹی ٹی پلیٹ فارم پر ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں ان دنوں بالی ووڈ کے کئی ستارے او ٹی ٹی پلیٹ فارم پر ڈیبیو کر رہے ہیں ایسے میں متھن چکرورتی بھی او ٹی ٹی پر قدم رکھنے والے ہیں. Mithun Chakraborty to make his digital debut

تجربہ کار اداکار متھن چکرورتی نے 70 کی دہائی کے آخر سے سلور اسکرین پر راج کیا ہے اور ان کا شمار اب تک کے سب سے کامیاب اداکاروں میں ہوتا ہے۔ ایک دہائی سے زائد عرصے سے، وہ مختلف رئیلٹی شوز میں بطور جج بھی پیش ہو چکے ہیں۔ اب، اداکار نے اپنے اداکاری کے کیریئر کا ایک نیا باب شروع کیا ہے کیونکہ انہوں نے ایک ویب سیریز سائن کی ہے۔ ذرائع کے مطابق، اس کا پریمیئر ایمیزون پرائم ویڈیو پر ہوگا اور اس کی ساتھی اداکارہ بالی ووڈ اور ساؤتھ کی مقبول اداکارہ شروتی ہاسن ہیں۔ یہ شروتی کی پہلی ویب سیریز بھی ہے۔ Veteran actor Mithun Chakrabort and South actress Shruti Haasan

متھن چکرورتی بیسٹ سیلر نامی ویب سیریز سے ڈیبیو کر رہے ہیں ایمیزون پرائم ویڈیو کی اصل ویب سیریز بیسٹ سیلر کی ریلیز کی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے آٹھ ایپی سوڈ پر مشتمل یہ سیریز 18 فروری کو پرائم ویڈیو پر ریلیز کی جائے گی۔ Mithan Chakraborty will make his debut on the OTT platform

بتایا جا رہا ہے کہ بیسٹ سیلر ایک تھرلر ویب سیریز ہے، جس کے ہدایت کار مکل ابھیانکر ہیں۔ اس کی کہانی انویتا دت اور التھیا کوشل نے لکھی ہے۔ اس سیریز میں سونالی کلکرنی مرکزی کردار میں ہیں۔

حال ہی میں اس ویب سیریز کا پوسٹر جاری کیا گیا ہے۔ اس میں متھن چکرورتی کرسی پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔وہیں پوسٹر میں شروتی ہاسن بھی نظر آ رہی ہیں۔

رپورٹس کے مطابق یہ سیریز مصنف روی سبرامنیم کے ناول 'دا بسٹ سیلر' پر مبنی ہے۔ سیریز کا ٹائٹل ابھی تک مقفل نہیں ہوا ہے۔ Series is based on 'author Ravi Subramanian's novel 'The Bestseller