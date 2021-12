بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت Actress Kangana Ranaut کو سکھوں کے خلاف اپنے انسٹاگرام پوسٹ پر مبینہ توہین آمیز ریمارکس Alleged Derogatory Remarks Made Against Sikhs پر درج ایف آئی آر کی تحقیقات FIR filed against her for her Instagram post کے سلسلے میں بدھ کو کھر پولیس اسٹیشن میں ممبئی پولیس کے سامنے پیش ہونا تھا۔

تاہم وہ بدھ کو خار پولیس اسٹیشن میں پیش نہیں ہوں گی۔ ان کے وکیل ایڈوکیٹ رضوان صدیقی Advocate Rizwan Siddiqui نے بتایا کہ کنگنا نے وجہ بتائی ہے کہ وہ بدھ کو ممبئی میں نہیں ہوں گی۔

رناوت کو بدھ کو کھار پولیس اسٹیشن میں اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے پیش ہونا تھا۔ اس سے قبل 13 دسمبر کو بمبئی ہائی کورٹ نے اداکارہ کنگنا رناوت کو سکھوں کے خلاف مبینہ توہین آمیز ریمارکس انسٹاگرام پے پوسٹ کرنے پر درج ایف آئی آر کی تحقیقات کے لیے 22 دسمبر کو ممبئی پولیس کے سامنے پیش ہونے کو کہا تھا۔

مہاراشٹر حکومت نے کنگنا کے خلاف 25 جنوری، اگلی سماعت کی تاریخ تک کوئی زبردستی کارروائی نہ کرنے پر اتفاق کیا تھا۔

حال ہی میں کنگنا رناوت Bollywood Actress Kangana Ranaut کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست Petition Against Kangana Ranaut دائر کی گئی ہے جس میں ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مستقبل میں ان کی تمام سوشل میڈیا پوسٹ کو سینسر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں : Petition against Kangana Ranaut: کنگنا رناؤت کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی

وکیل چرنجیت سنگھ چندرپال نے عرضی میں کہا کہ ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے سوشل میڈیا پر ان کی کسی بھی پوسٹ کو ترمیم، حذف، ترمیم یا سینسرنگ کے بغیر اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔

چندر پال کی طرف سے دائر کی گئی درخواست میں یہ ہدایت بھی مانگی گئی ہے کہ اداکارہ کے خلاف کسانوں کے احتجاج پر ان کے ریمارکس کے لیے بھارت بھر میں درج تمام ایف آئی آرز کو ممبئی کے کھار پولیس اسٹیشن میں منتقل کیا جائے اور جلد مقدمے کی سماعت کے ساتھ چھ ماہ کی مدت میں چارج شیٹ دائر کی جائے۔