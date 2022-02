بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ عالیہ بھٹ کی فلم 'گنگوبائی کاٹھیاواڑی' 25 فروری کو ملک بھر کے سینما گھروں میں ریلیز ہوگئی ہے۔ فلم کو پریمیئر میں ہی مثبت ردعمل ملا۔ اب ناظرین سنجے لیلا بھنسالی کی اس فلم کو بھی پسند کر رہے ہیں۔

سنجے لیلا بھنسالی کی فلمیں ہمیشہ سے ریلیز ہونے سے پہلے تنازع کا شکار ہوجاتی ہے، ایسے ہی فلم گنگوبائی کو بھی ریلیز ہونے سے پہلے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ فلم کئی جنگ لڑنے کے بعد سینما گھروں تک پہنچی ہے اور اب ریلیز ہونے کے بعد بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ فلم میں کماٹھی پورہ علاقے اور گنگوبائی کے کردار پر زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اب تیلگو لوگوں نے فلم میں کماٹھی پورہ کو غلط طریقے سے پیش کرنے کے لیے فلم میکرز پر انگلیاں اٹھائی ہیں اور فلم پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ Kamathipura Residents Against Use of Area Name in Film Gangubai

کماٹھی پورہ کی 200 سال پرانی تاریخ

تقریباً 200 سال قبل تلنگانہ (سابقہ ​​آندھرا پردیش) میں شدید خشک سالی کے باعث بہت سے لوگوں کی روزی روٹی ختم ہوگئی اور اس طرح روزی روٹی کا مسئلہ پیدا ہوگیا۔ اس وقت بہت سے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر کمانے کے لیے مہاراشٹر چلے گئے تھے۔ اس نے ممبئی کے گرینڈ روڈ علاقے میں پناہ لی۔ یہ لوگ کام کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ کچھ سال پہلے اس جگہ کا نام کماٹھی پورہ تھا۔ واضح رہے کہ پہلے اس علاقے کی 7 سے 8 گلیوں میں کوٹھے تھے لیکن اب وہ صرف 2 سے تین گلیوں میں سمٹ کر رہ گئے ہیں۔ ایسے میں اب کماٹھی پورہ کا زیادہ تر علاقہ عام لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب اس جگہ کی ایک نئی شناخت ہے۔ اس حصے سے کئی ڈاکٹر، انجینئر، اعلیٰ عہدوں پر کام کرنے والے افسران ممبئی آتے ہیں۔

اس علاقے کا نام کماٹھی پورہ کیسے ہوا

کماٹھی پورہ کا نام تیلگو کامگیروں کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس پر اکھل پدمشالی سماج کے ممبئی صدر بالنسرائے ڈوناٹولا کہتے ہیں، 'ہم بھاگ کر یہاں آئے تھے۔ ہم نے تعمیراتی مقامات پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ہمارا طبقہ بہت محنتی تھا۔ اس وقت مزدوروں کو کماتی کہا جاتا تھا۔ کاماتی کا مطلب ہے کام کرنے والے لوگ۔ بعد میں ان لوگوں کے علاقے کا نام کماٹھی پورہ رکھا گیا۔

ممبئی کو سنوارنے میں کماٹھی پورہ کا ہاتھ

بالنسرائے ڈوناٹولا نے مزید کہا، 'ہماری تیلگو کمیونٹی نے ممبئی کی تشکیل میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ سابق VT اسٹیشن اب چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینل اسٹیشن ہے۔ وہاں کام کرنے والے تمام مزدور تیلگو بولنے والے مزدور تھے۔ اس کے بغل میں برہان ممبئی میونسپل کارپوریشن کی عمارت ہے۔ اس عمارت کی تعمیر تیلگو بولنے والے مزدوروں نے کی۔ ہمارے تیلگو بھائیوں نے ممبئی کے فن تعمیر میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

کیا کماٹھی پورہ کا نام بدلے گا؟

وجے گووند چوکی کہتے ہیں، 'پہلے اس علاقے میں جسم فروشی کا کاروبار ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ کاروبار علاقے میں تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ کماٹھی پورہ علاقہ پوری طرح بدل گیا ہے۔ یہاں کثیر المنزلہ عمارتیں بن رہی ہیں۔ لوگ تعلیم کی وجہ سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن فلم 'گنگوبائی کاٹھیاواڑی' علاقے کی شبیہہ کو خراب کر رہی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اس علاقے میں رہنے کے لیے کون آئے گا؟ اب ہم کماٹھی پورہ کا نام بدل کر پدما شالی نگر کرنے جا رہے ہیں۔ تیلگو لوگ اس بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن تب تک اس فلم پر پابندی لگائیں، یہ فلم ایک بار پھر اس خطے کی شبیہ کو خراب کرے گی۔

یہاں کے لوگوں نے ترقی کی ہے

بالانسرائے نے کہا، "ہمارا تیلگو معاشرہ خود کا کاروبار شروع کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ تیلگو معاشرہ زیادہ تر تعلیم یافتہ ہے۔ شروع سے ہی ان کا مقصد تعلیم حاصل کرنا اور کسی اچھی جگہ پر نوکری کرنا رہا ہے۔ مہاراشٹر میں پہلے مہاجر برادری محنت کرتی تھی اب اس برادری کے نوجوان بڑے عہدوں پر کام کر رہے ہیں۔ کمیونٹی بہت ترقی کر رہی ہے۔ ہمیں ان پر فخر ہے''۔

فلم کماٹھی پورہ کو غلط طریقے سے پیش کرتی ہے

اس کے بارے میں 21 سالہ کویتا کھکودیا نے کہا کہ اس فلم سے ہمارے کماٹھی پورہ علاقے کا نام خراب ہو رہا ہے۔ ہم نوجوانوں کو اندازہ نہیں تھا کہ گنگوبائی یہاں رہتی تھی۔ اب فلم کی وجہ سے غلط تاریخ سامنے آرہی ہے۔ یہ فلم اس علاقے کو غلط انداز میں پیش کرتی ہے۔

