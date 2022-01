آج 17 جنوری معروف شاعر اور نغمہ نگار جناب جاوید اختر کی سالگرہ ہے۔

بھارتی فلموں کو ان گنت خوبصورت گیت دینے والے معروف شاعر اور نغمہ نگار جاوید اختر، ماضی کے معروف شاعر جاں نثار اختر کےہاں 17 جنوری 1945ء کو بھارتی ریاست گوالیار میں پیدا ہوئے۔ گھر یلو ماحول ادبی ہونے کے باعث اس جانب رجحان تو تھا، لیکن فلمی دنیا میں ان کی آمد بحیثیت اسسٹنٹ اسکرپٹ رائٹر ہوئی۔ وقت گذرنے کے ساتھ انہوں نے نغمے لکھنے شروع کئے اور انکے لکھے ہوئے نغمے خوبصورت شاعری اور ردھم کے باعث زبان زد عام ہو گئ جگجیت سنگھ اور نصرت فتح علی خان سمیت کئی مشہور گلوکاروں نے ان کی شاعری کو گانوں میں استعمال کیا۔ His father Jan Nisar Akhtar was a Bollywood film songwriter and Urdu poet

تقریبا تین دہائیوں سے اپنے نغموں سے موسیقی کی دنیا کو شرابور کرنے والے عظیم شاعر اور نغمہ نگار جاوید اختر کے رومانی نغمے آج بھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں جنہیں سن کر سامعین کے دل سے بس ایک ہی آواز نکلتی ہے ’’جب چھائے تیرا جادو کوئی بچ نہ پائے‘‘۔

سال 1981 میں ہدایت کار یش چوپڑا پنی نئی فلم ’سلسلہ‘ کیلئے نغمہ نگار کی تلاش میں تھے۔ان دنوں فلم انڈسٹری میں جاوید اختر بطور مکالمہ نگار اپنی شناخت بنا چکے تھے، یش چوپڑا نے جاوید اختر سے فلم سلسلہ کے گیت لکھنے کی پیشکش کی۔ فلم ’’سلسلہ‘‘ میں جاوید اختر کے گیت ’’دیکھا ایک خواب تو سلسلے ہوئے‘‘ اور ’’یہ کہاں آ گئے ہم ‘‘ بے انتہا مقبول ہوئے.

فلم سلسلہ میں اپنے نغموں کی کامیابی سے حوصلہ پاکر جاوید اختر نے نغمہ نگار کے طور پر بھی کام کرنا شروع کیا۔اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔



جاوید اختر نے پہلی شادی ہنی ایرانی سے کی جن سے ان کے 2 بچے فرحان اور زویا پیدا ہوئے۔ یہ دونوں بھی بھارتی فلم انڈسٹری سے منسلک ہیں اور اداکاری کے علاوہ فلموں کی ڈائریکشن بھی دیتے ہیں۔ ہنی ایرانی سے طلاق کے بعد جاوید اختر نے ایک اور شاعر کیفی اعظمی کی بیٹی شبانہ اعظمی سے شادی کر لی۔

1999ء میں بھارتی حکومت نے جاوید اختر کو پدما شری ایوارڈ، 2007ء میں بھارتی اعلیٰ اعزاز پدم بھوشن سے بھی نوازا گیا۔ Javed Akhtar won Padma Bhushan

اس کے علاوہ جاوید اختر 14 مرتبہ فلم فیئر ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ بطور شاعر انکو جن گانوں پر ایوارڈ سے نوازا گیا ان میں "ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا" (فلم: لَو سٹوری 1942)، "گھر سے نکلتے ہی" (فلم: پاپا کہتے ہیں)، "سندیسے آتے ہیں" (فلم: بارڈر)، "پنچھی ندیا پون کے جھونکے" (فلم: رفیوجی)، "رادھا کیسے نہ جلے" (فلم: لگان)، "کل ہو نہ ہو" (فلم: کل ہو نہ ہو)، "تیرے لیے" (فلم: ویر زارا)، "جشن بہاراں" (فلم: جودھا اکبر) جیسے مقبول نغمات شامل ہیں۔