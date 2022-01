عرفان خان نے اپنی زبردست اداکاری سے نہ صرف بالی ووڈ بلکہ ہالی ووڈ میں بھی اپنے ہنر کے جوہر دکھائے. عرفان خان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنا مقدر خود ہی بنایا اور ممبئی جیسے شہر میں ان کا کوئی گاڈ فادر بھی نہ تھا لیکن اپنی اداکاری کے ہنر سے انہوں نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا تھاBollywood Actor Irrfan Khan Birth Anniversary

عرفان کی پیدائش راجستھان ، جے پور کے ایک عام سے کنبے میں 7 جنوری 1967 کو ہوئی تھی۔ ان کے والد کی ایک ٹائر پنچر بنانے کی دکان تھی۔

عرفان خان گھر میں بڑے بیٹے تھے تو ذمہ داریاں بھی زیادہ تھیں۔ گھروالوں کو امید تھی کہ عرفان جلد برسرروزگار ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بچپن کے دنوں میں عرفان خان کرکیٹر بننا چاہتے تھے لیکن خاندان کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے انہیں اپنی خواہش کو مارنا پڑا۔ وہ بچپن میں اچھے کرکیٹر بھی تھے اور سی کے نائیڈو ٹرافی میں ان کا سلیکشن بھی ہوگیا تھا From working as an AC repairman to his love for cricket۔

عرفان جب گریجویشن کررہے تھے، اسی وقت ان کی توجہ ایکٹنگ کی طرف ہوئی۔ پہلے کچھ نئے اداکاروں کے ساتھ وہ اداکاری سیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر ان کی ملاقات نیشنل اسکول آف ڈرامہ (این ایس ڈی) کے ایک شخص سے ہوئی۔ وہ کالجوں میں جاکر ڈرامہ کیا کرتے تھےActing powerhouse Irrfan Khan۔

عرفان بھی ان کے ساتھ ان کی ٹیم میں شامل ہوگئے اور طلبہ کے ساتھ کوریڈور میں، کلاس روم میں اور کینٹین میں ڈرامہ کرتے ہوئے ہی ایکٹنگ کرنے میں ماہر ہوگئے اوراسی سمت میں کریئربنانے کے لئے سنجیدہ بھی ہوئے۔

عرفان نے جب دہلی کے نیشنل اسکول آف ڈرامہ میں ایکٹنگ کے کورس کےلئے ایڈمشن لیا تو تھوڑے ہی وقت بعد ان کے والد کا انتقال ہوگیا۔ ایسے میں عرفان کو گھر سے ملنے والی مالی مدد بند ہوگئی اور کچھ سہارا ان کو ملنے والی اسکالرشپ نے دیا اور ان کی ایک کلاس میٹ ستاپا سکندر نے بھی ان کی کافی مدد کی۔کورس پورا ہونے کے بعد عرفان ستاپا کے ساتھ ممبئی آگئے اور بعد میں دونوں نے نکاح کرلیا۔

ہندی فلم انڈسٹری نے 2020 میں ایک جواہر کھو دیا کیونکہ اداکاری کے پاور ہاؤس عرفان خان کا کینسر سے لڑنے کے بعد انتقال ہوگیا۔ 53 سالہ اداکار نے اپنے پیچھے کام کی ایک بھرپور میراث چھوڑی جس پر ابھرتے ہوئے اداکار واپس آ سکتے ہیں اور ایک یا دو چیزیں سیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ عرفان کی اسکرین پر موجودگی، ڈائیلاگ ڈیلیوری اور اداکاری اور پروجیکٹ کے انتخاب کے بڑے پیمانے نے انہیں بالی ووڈ کے بہترین اداکاروں میں سے ایک بنا دیا۔ 'یہ سالی زندگی' کے اداکار نے نہ صرف بھارت کے لوگوں کو خوشی کی وجہ فراہم کی بلکہ اپنے فن کو بین الاقوامی سطح پر بھی پہنچایا۔