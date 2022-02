بالی ووڈ کے میگا اسٹار امیتابھ بچن کی فلم جھنڈ چار مارچ کو ریلیز ہوگی امیتابھ بچن کی فلم جھنڈ کی ریلیز کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے کووڈ 19 کی وجہ سے میکرس کو کئی بار فلم کی ریلیز کی تاریخ ملتوی کرنی پڑی 'جھنڈ' 4 مارچ کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے جا رہی ہے.Amitabh Bachchan's Jhund will hit the theatres on March 4

امیتابھ بچن نے فلم کا نیا پوسٹر شیئر کرتے ہوئے لکھا ’’اس گروپ سے مقابلہ کرنے کے لیےرہو تیار ، ہماری ٹیم آرہی ہے، 'جھنڈ' آپ کے قریبی سنیما ہال میں ریلیز ہوگی‘‘۔

واضح رہے کہ فلم جھنڈ مراٹھی فلمساز ناگراج پوپٹ راؤ منجولے کی ہندی ہدایت کاری والی پہلی فلم ہے۔

جھنڈ کی کہانی 'سلم سوکر فاؤنڈیشن' کے بانی اور کوچ وجے برسے کی کہانی پر مبنی ہے۔ وہ اکھلیش پال کے کوچ بھی تھے جوسلم سوکر بنے۔ فلم میں امیتابھ بچن بیجے برسے کے کردار میں نظر آئیں گے۔ Release date of Amitabh Bachchan's Jhund is out.

یہ فلم ٹی سیریز، تانڈو فلمس اینٹرٹنمنٹ اور آٹپٹ کے بینرز تلے تیار کی گئی ہے