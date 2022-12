نئی دہلی: میٹا کی ملکیت والے واٹس ایپ مبینہ طور پر پرانے سام سنگ فونز کے لیے اپنا سپورٹ ختم کر دے گا، کیونکہ کمپنی جلد ہی ان اینڈرائیڈ سمارٹ فونز کے لیے سپورٹ ختم کر سکتی ہے جو کم از کم اینڈرائیڈ 5.0 (Lollipop) نہیں چلا پا رہے ہیں۔ سیم موبائل کے مطابق ان ڈیوائسز میں سام سنگ کے سات اسمارٹ فونز شامل ہیں جو 2011، 2012 اور 2013 میں ریلیز ہوئے تھے۔ ڈیوائسز میں Galaxy Ace 2، Galaxy Core، Galaxy S2، Galaxy S3 mini، Galaxy Trend 2، Galaxy Trend Lite اور Galaxy Xcover 2 شامل ہیں۔

ان تمام ڈیوائسز کو اینڈرائیڈ 4.x میں اپ گریڈ کیا گیا تھا، جو ان کا آخری اور بڑی اینڈرائیڈ iOS اپ ڈیٹ تھی۔ رپورٹ کے مطابق 31 دسمبر 2022 کے بعد سے واٹس ایپ اب ان فونز پر کام کرنا بند کر دے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دیگر اسمارٹ فونز جو اب واٹس ایپ کو سپورٹ نہیں کریں گے ان میں ایپل، ایچ ٹی سی، ہواویئی، لینووو، ایل جی اور سونی شامل ہیں۔

وہیں اس درمیان واٹس ایپ مبینہ طور پر ایک نئے فیچر پر کام کر رہا ہے جو صارفین کو ڈیسک ٹاپ بیٹا پر اسٹیٹس اپ ڈیٹ کی رپورٹ کرنے کی صلاحیت فراہم کرے گا۔ اس بات کی جانکاری Wabatinfo نے دی ہے۔ اگر صارفین کو کوئی بھی مشکوک اسٹیٹس اپ ڈیٹ نظر آتا ہے جو سروس کی شرائط کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، تو اس نئے فیچر کے ذریعے صارفین اس کی رپورٹ ماڈریشن ٹیم کو دے سکتے ہیں۔

