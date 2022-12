سین فرانسسکو: ٹویٹر 18 جنوری 2023 کو اپنے نیوز لیٹر ٹول ریویو کو بند کر دے گا۔ ٹویٹر کے سینئر پروڈکٹ مینیجر اور ریویو کے بانی مارٹیجن ڈی کوجپر نے بدھ کو ایک پوسٹ میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ صارفین 18 جنوری 2023 سے اپنے ریویو اکاؤنٹ تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے اور تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ Twitter to shut down newsletter tool Revue in 2023

کوئجپر نے لکھا، "یہ ایک مشکل فیصلہ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ریویو کا ایک پرجوش صارف بیس ہے، اگر آپ پیڈ نیوز لیٹر چلاتے ہیں، تو 20 دسمبر کو کمپنی صارفین کے بلنگ سائیکل کے اختتام پر تمام پیڈ سبسکرپشنز کو منسوخ کرے گی۔