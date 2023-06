سان فرانسسکو: 2004 کے بعد سے، جنسی رجحان کے لیے گوگل سرچز میں 1,300 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ یہ حقیقت ایک رپورٹ میں سامنے آئی ہے۔ مارکیٹ ریسرچ فرم کلچرل کرینٹ انسٹی ٹیوٹ کی طرف سے شائع کردہ نتائج نے جنوری 2004 سے اس مہینے تک امریکہ میں جنسی رجحان اور صنفی شناخت سے متعلق سوالات کے لیے ڈیٹا اکٹھا کیا۔ امریکہ میں گوگل پر 'I am gay'، 'I am lesbian'، 'I am trans'، 'How to come out' اور 'nonbinary' کے لیے تلاش کے رجحانات دیکھے گئے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق، روایتی طور پر 'قدامت پسند سماجی اقدار' کی حامل ریاست یوٹاہ گزشتہ سال مئی سے اب تک پانچ سرچ ٹرم کیٹیگریز 'Am I Gay'، 'Am Lesbian' اور 'Am Trans' میں سرفہرست ہے۔ عوامی زندگی اور ویب تلاش کے درمیان یہ تناؤ یوٹاہ میں عام ہے، جہاں حال ہی میں ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست کی جانب سے Pornhub ویب سائٹ کو بلاک کرنے کے بعد 'VPN' کی تلاش میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ رپورٹ ان دنوں کافی زیر بحث ہے۔

اس کے علاوہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اوکلاہوما میں پچھلے سال میں 'کیسے باہر آئے' کے فقرے کی سب سے زیادہ تلاش کی گئی۔ اس کے بعد ویسٹ ورجینیا، مسیسیپی، لوزیانا اور کینٹکی کا نمبر آتا ہے۔ کینٹکی برابری کی پیمائش کرنے والے چار زمروں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لفظ 'nonbinary' کی تلاش محدود ہے لیکن تلاش بڑھ رہی ہے۔ لفظ ورمونٹ کو گزشتہ مئی سے سب سے زیادہ سرچ کیا گیا ہے۔