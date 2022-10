نئی دہلی: سام سنگ انڈیا نے بدھ کو واضح کیا کہ وہ اگلے مہینے کے آخر تک ملک میں 5G ڈیوائسز کے لیے سافٹ ویئر اپ ڈیٹس متعارف کرائے گا۔ کمپنی نے IANS کو ایک بیان میں کہا کہ وہ فی الحال صارفین کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے 5G پر کام کر رہا ہے۔ Samsung will soon release 5G software update in India

سام سنگ انڈیا کے ایک ترجمان نے IANS کو بتایا، "ہم اپنے آپریٹر پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور نومبر 2022 کے آخر تک اپنے تمام 5G ڈیوائسز پر OTA اپ ڈیٹس متعارف کرانے کے لیے پرعزم ہیں۔ تاکہ بھارتی صارفین کو بغیر کسی رکاوٹ کے 5G دستیاب کرایا جاسکے۔"

کمپنی کے ایک ترجمان نے کہا، "Samsung نے 2009 سے 5G ٹیکنالوجی کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور عالمی سطح پر 5G ٹیکنالوجی کو معیاری بنانے میں اس کا بڑا کردار ہے،" کمپنی کے ترجمان کے مطابق بھارت میں سام سنگ کے پاس 5G ڈیوائسز کا سب سے بڑا پورٹ فولیو ہے۔ Samsung will soon release 5G software update in India

مزید پڑھیں:

ایرٹیل اور جیو نے مرحلہ وار طریقے سے بڑے شہروں میں 5G خدمات شروع کی ہیں۔ جبکہ Vodafone-Idea کی طرف سے ابھی تک کسی 5G پلان کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ Samsung will soon release 5G software update in India

Ericsson کی ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، بھارت میں 500 ملین سے زیادہ اسمارٹ فون صارفین ہیں اور 5G کے لیے تیار اسمارٹ فونز کے ساتھ 100 ملین سے زیادہ صارفین 2023 میں 5G سبسکرپشن میں اپ گریڈ کرنے کے خواہاں ہیں۔ Samsung is working on 5G for India consumers