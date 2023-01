لندن: سام سنگ نے اپنا نیا لیپ ٹاپ Galaxy Book 2 Go متعارف کرایا ہے جس میں Snapdragon 7c+ Gen 3 Compute Platform پروسیسر، 14 انچ کی Full HD LCD اسکرین اور بہت کچھ ہے۔ ٹیک دگج نے ایک بلاگ پوسٹ میں کہا کہ نیا Galaxy Book 2 Go ایک کمپیکٹ، اعلی کارکردگی والا کمپیوٹر ہے جو 'Galaxy Book 2 رینج میں ایک سستی انٹری پوائنٹ کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ 'لیپ ٹاپ پتلا اور ہلکا ہے جس کی موٹائی 15.5 ملی میٹر اور وزن 1.44 کلوگرام ہے۔ Samsung unveils new laptop with Snapdragon 7c+ Gen 3 processor

اس کے الٹرا کمپیکٹ چیسس میں پتلے کنارے ہیں اور بہتر کلر میچنگ اور تصویر کے لیے ان پلین سوئچنگ (آئی پی ایس) ٹکنالوجی کے ساتھ اس میں 14 انچ کی فل ایچ ڈی ایل سی ڈی اسکرین ہے۔ نئے لیپ ٹاپ نے MIL-STD-810H ٹیسٹ بھی پاس کیا ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ ڈیوائس انتہائی درجہ حرارت، ہیومیڈیٹی، جھٹکے اور کمپن میں کام کرنے کے لیے بہتر ہے۔

یہ Snapdragon 7C Plus Gen 3 پروسیسر سے چلتا ہے اور اعلیٰ کارکردگی پیش کرتا ہے۔ کمپنی کے مطابق لیپ ٹاپ طویل مدت تک چلنے والی بیٹری پیش کرتا ہے تاکہ صارفین کے ایک بار چارج کرنے پر 21 گھنٹے تک کی ویڈیو دیکھ سکیں۔ ٹیک دگج نے کہا کہ Galaxy Book 2 Go کی مارکیٹنگ جنوری 2023 سے خصوصی طور پر سام سنگ سائٹ پر فرانس میں کی جائے گی،"

