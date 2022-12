نئی دہلی: سام سنگ بھارت میں تقریباً 8,000 روپے کی ایک سستی فون Galaxy F04 لانچ کرکے نئے سال کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس بات کی اطلاع صنعتی ذرائع نے بدھ کو دی۔ ذرائع نے آئی اے این ایس کو بتایا کہ کمپنی 2023 کے اوائل میں نئے اسمارٹ فونز کی ایک سیریز لانچ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ کمپنی 'ایف' سیریز پر توجہ مرکوز کرے گی، جو سستی قیمت، اسٹائلش ذیزائن، لمبے وقت تک چلنے والی بیٹری سے لیس ہے اور نوجوان صارفین میں زیادہ مقبول ہے، تاہم اس بار 4G Galaxy F04 کا ایک بڑی 6.5 انچ اسکرین اور ڈوئل رئیر کیمرہ سیٹ اپ کے ساتھ آنے کا امکان ہے۔ Samsung to launch affordable Galaxy F04 in India as New Year begins

ذرائع کے مطابق گلیکسی F04 میں 8 جی بی تک ورچوئل ریم اور سام سنگ کے جدید ریم پلس فیچر شامل ہوں گے۔ Samsung Galaxy F سیریز midrange اسمارٹ فونز کی ایک سیریز ہے جسے Samsung Electronics Galaxy نے تیار کیا ہے۔ سیریز میں جاری ہونے والا پہلا ماڈل Samsung Galaxy F41 تھا، جسے کمپنی نے 8 اکتوبر 2020 کو لانچ کیا تھا۔

اس درمیان سام سنگ انڈیا نے اس سال ستمبر میں آن لائن تہواری سیل کے پہلے دن بھارت میں 1,000 کروڑ روپے (قیمت کے لحاظ سے) مالیت کے 1.2 ملین سے زیادہ کے Galaxy آلات فروخت کیے تھے۔ اسمارٹ فونز کی گلیکسی سیریز دونوں سرکردہ ای-ٹیلرز امیزن اور فلپ کارٹ پر سب سے زیادہ مطلوبہ ڈیوائس میں سے ایک تھی۔ اس کے علاوہ Galaxy F13 4G سگمینٹ میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے ڈیوائس میں سے بھی ایک تھا، وہیں Galaxy F23 Flipkart پر سب سے زیادہ مقبول 5G اسمارٹ فون میں بھی ایک تھا۔

مزید پڑھیں:

واضح رہے کہ سام سنگ Galaxy F13 4G کے علاوہ اپنی فلیگ شپ اسمارٹ فون سیریز، گلیکسی ایس 23 کو یکم فروری 2023 کو لانچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹپسٹر iUniverse کے مطابق، ٹیک دگج نے Galaxy Unpacked 2023 لانچ ایونٹ کا شیڈول تیار کیا ہے، جو یکم فروری کو ہوگا۔ Samsung to launch affordable Galaxy F04 in India as New Year begins