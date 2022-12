نئی دہلی: سیمسنگ کمپنی کی جانب سے بیان جاری کر کے کہا گیا کہ وہ بھارت میں اپنی کچھ مصنوعات پر 20 سال کی وارنٹی پیش کرے گی۔ ایک بیان میں سیمسنگ انڈیا کے نائب صدر موہن دیپ سنگھ کہا کہ 'اپنے صارفین کو دیگر سہولیات فراہم کرنے کے غرض سے کمپنی نے اپنے واشنگ مشین اور ریفریجریٹرز میں استعمال ہونے والے ڈیجیٹل انورٹر موٹرز اور کمپریسرز پر 20 سال کی وارنٹی دے رہا ہے۔" Samsung offer 20-yr warranty on some of its products in India

کمپنی نے کہا کہ یہ اقدام صارفین کو ذہنی سکون فراہم کرے گا۔ گھریلو آلات کو بار بار تبدیل کرنے میں نہ صرف وقت اور توانائی خرچ ہوتی ہے بلکہ ذہنی کوفت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اس اقدام کا مقصد ہمارے صارفین کو ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات فراہم کرنا ہے۔ کمپنی کے مطابق، جدید ڈیجیٹل انورٹر اپنے معیار اور استحکام میں کمپنی کی سرمایہ کاری کو ظاہر کرتے ہیں اور صارفین کا اعتماد حاصل کرتے ہیں۔ کمپنی کے مطابق صارفین کا اعتماد حاصل کرنا اس کا پہلا مقصد ہے۔

اس کے علاوہ سیمسنگ انڈیا نے ڈیجیٹل لون پروگرام Samsung Finance Plus کا بھی آغاز کیا ہے تاکہ صارفین الیکٹرانکس مصنوعات کی خریداری آسانی سے کرسکیں۔ کمپنی نے کہا کہ سیمسنگ فائنانس پلس عالمی سطح پر قابل رسائی ڈیجیٹل قرض دینے والا ایک پلیٹ فارم ہے جس میں صارفین ملک بھر کے ریٹیل اسٹورز پر 20 منٹ کے اندر قرضوں کی منظوری دے کر اپنی ترجیحی پریمیم سام سنگ کنزیومر الیکٹرانکس پروڈکٹ کو خرید سکیں گے۔ Samsung offer 20-yr warranty on some of its products in India

موہن دیپ سنگھ نے ایک بیان میں کہا کہ سیمسنگ جو کچھ بھی کرتی ہے صارفین کے لیے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ Samsung Finance Plus لاکھوں صارفین کو اپنے جانب راغب کرنے کے لیے مختلف پلان تیار کر رہا ہے۔ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کریڈٹ کے لیے نئے ہیں اور نیم شہری اور دیہی بازاروں میں ہیں۔